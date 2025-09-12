VGM burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte? 2025- 2026 VGM burs tarihleri belli mi?

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), öğrencilere sağladığı burslarda başvuru değerlendirme sürecinde dikkate aldığı kriterleri yayımladı. Buna göre, bazı şartları taşıyan öğrenciler yükseköğrenim bursundan faydalanamayacak. VGM'den yapılan bilgilendirmede, bursların verilemeyeceği durumlar şu şekilde sıralandı:

Kimler Burs Alamayacak?

Düzenli Geliri Olanlar: En az asgari ücret seviyesinde bir işte çalışan veya düzenli geliri olan öğrenciler.

Özel Eğitim Kurumlarındaki Öğrenciler: Polis Akademisi ve askeri okullarda okuyan öğrenciler.

Başarısız Olanlar: Başvurulan eğitim yılından önceki dönemde başarısızlık nedeniyle bursu kesilmiş olan yükseköğrenim öğrencileri.

Başka Kurumlardan Burs Alanlar: Başka bir kamu kurumundan karşılıksız eğitim yardımı veya bursu alan öğrenciler.

Ek Süre Okuyanlar: Normal öğrenim süresini aşarak okullarına devam eden öğrenciler.

VGM'den Başka Yardım Alanlar: VGM'den "muhtaç aylığı" alan öğrenciler.

Başvuru yapacak adayların, bu koşulları dikkatlice incelemesi ve uygunluk durumlarını kontrol etmesi gerekmektedir.