VGM burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte? 2025- 2026 VGM burs tarihleri belli mi?

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, öğrencilerin burs ve yurt arayışları hız kazandı. Üniversite ve lise öğrencilerinin eğitim hayatına önemli bir destek sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları için başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor.
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından öğrencilere sağlanan burslar için başvuru tarihleri belli olmaya başladı. Öğrencilerin merakla beklediği burs başvurularında ilk takvim açıklandı.
Ortaöğrenim Burs Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ortaöğrenim bursları için başvurular, 1-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Yükseköğrenim Bursları İçin Bekleyiş Sürüyor
Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan yükseköğrenim bursları ile yabancı uyruklu öğrenci bursları için başvuru tarihleri henüz belirlenmedi. Bu tarihler, 2025 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre duyurulacaktır. Adayların resmi duyurular için VGM'nin internet sitesini takip etmesi gerekmektedir.
2025 VGM BURSU NE KADAR?
Öğrencilere yönelik önemli bir destek sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), burs miktarlarını 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla artırdı. Eğitim hayatını destekleyen bu burslar için yeni dönemde geçerli olacak tutarlar şu şekilde belirlendi:
Yeni Burs Tutarları
Ortaöğrenim bursu (İlkokul/ortaokul/lise): Aylık 1.250 TL
Yükseköğrenim bursu: Aylık 3.000 TL
Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu: Aylık 3.000 TL
Belirlenen bu yeni tutarlar, önümüzdeki dönemlerde yapılacak başvurular için geçerli olacak ve öğrencilerin eğitim masraflarına önemli bir katkı sağlayacak.
VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), öğrencilere sağladığı burslarda başvuru değerlendirme sürecinde dikkate aldığı kriterleri yayımladı. Buna göre, bazı şartları taşıyan öğrenciler yükseköğrenim bursundan faydalanamayacak. VGM'den yapılan bilgilendirmede, bursların verilemeyeceği durumlar şu şekilde sıralandı:
Kimler Burs Alamayacak?
Düzenli Geliri Olanlar: En az asgari ücret seviyesinde bir işte çalışan veya düzenli geliri olan öğrenciler.
Özel Eğitim Kurumlarındaki Öğrenciler: Polis Akademisi ve askeri okullarda okuyan öğrenciler.
Başarısız Olanlar: Başvurulan eğitim yılından önceki dönemde başarısızlık nedeniyle bursu kesilmiş olan yükseköğrenim öğrencileri.
Başka Kurumlardan Burs Alanlar: Başka bir kamu kurumundan karşılıksız eğitim yardımı veya bursu alan öğrenciler.
Ek Süre Okuyanlar: Normal öğrenim süresini aşarak okullarına devam eden öğrenciler.
VGM'den Başka Yardım Alanlar: VGM'den "muhtaç aylığı" alan öğrenciler.
Başvuru yapacak adayların, bu koşulları dikkatlice incelemesi ve uygunluk durumlarını kontrol etmesi gerekmektedir.