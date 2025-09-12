TUS tercihleri ne zaman yapılacak? Tercih kılavuzu yayınlandı mı?

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

TUS 2. Dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, tıp fakültesi mezunlarının gözü şimdi tercih tarihlerine çevrildi. Ancak 2025-TUS 2. Dönem tercih tarihleri henüz açıklanmadı.

Adayların merakla beklediği tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen ilke ve kurallar geçerli olacak. Ek yerleştirme işlemleri de bu kılavuz doğrultusunda, ÖSYM’nin resmi internet adresi (osym.gov.tr) üzerinden adaylar tarafından bireysel olarak gerçekleştirilecek. Adayların güncel duyurular için ÖSYM’nin internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.