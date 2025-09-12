TUS tercihleri ne zaman yapılacak? Tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Tıp fakültesi mezunlarının merakla beklediği TUS 2. dönem sınav sonuçları bugün açıklandı. Adaylar, sonuçları görüntüledikten sonra, uzmanlık eğitimine geçiş için bir sonraki adım olan tercih tarihleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı.
TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI
17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanan 2025-TUS 2. Dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarının değerlendirme süreci tamamlandı. Sınavlara yönelik itirazların bilimsel açıdan incelenmesinin ardından, sonuçların açıklanması için tüm hazırlıklar bitirildi.
ÖSYM tarafından yapılan madde analizleri ve cevap anahtarı kontrolleri titizlikle incelendi. İtirazlar neticesinde, Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 22 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi. Değerlendirme işlemleri, iptal edilen bu soru hariç tutularak tamamlandı.
TUS SONUÇLARI SORGULAMA
Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Eylül 2025 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
TUS 2. Dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, tıp fakültesi mezunlarının gözü şimdi tercih tarihlerine çevrildi. Ancak 2025-TUS 2. Dönem tercih tarihleri henüz açıklanmadı.
Adayların merakla beklediği tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen ilke ve kurallar geçerli olacak. Ek yerleştirme işlemleri de bu kılavuz doğrultusunda, ÖSYM’nin resmi internet adresi (osym.gov.tr) üzerinden adaylar tarafından bireysel olarak gerçekleştirilecek. Adayların güncel duyurular için ÖSYM’nin internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.