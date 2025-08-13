13 Ağustos borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,55 puan azalarak 10.949,95 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 5,71 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.960,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.911,09 puanı, en yüksek 11.026,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kaybederek 10.949,95 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 26,15 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 12.166,07 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,79 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 8,37 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,86, sanayi endeksi yüzde 0,50 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,41, mali endeks yüzde 0,02 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 56'sı geriledi, 1 tanesi yatay seyretti.

Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Taşımacılığı, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ile Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gideceğine dair artan beklentiler fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, BIST 100 endeksi finansal kiralama faktoring sektöründeki düşüş öncülüğünde önceki kapanışının hemen altında günü tamamladı.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'ndeki Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.850 ve 10.750 seviyelerinin destek, 11.050 ve 11.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 356,7 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 356,7 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 4 milyon 413 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,03, bileşik getirisi yüzde 40,46 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,6288, satışta 40,7916 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40,6099, satışta 40,7727 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1723, sterlin/dolar paritesi 1,3575 ve dolar/yen paritesi 147,192 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,2 azalışla 65,1 dolardan işlem görüyor.