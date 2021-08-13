Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,22 değer kazanarak günü 1.447,64 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 484 bin 140 liraya yükseldi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,85 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,37 ile sigorta oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,62, teknoloji endeksi yüzde 0,35 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,27 puan ve yüzde 0,15 yükselişle 1.562,03 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39’u prim yaptı, 52’si geriledi.

Garanti Bankası, Kardemir (D), Şişecam, Tüpraş ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, dünya çapında yeni tip koronavirüs vaka sayısındaki artışın sürmesi, Çinli yetkililerin piyasa düzenlemeleri ve ABD Merkez Bankası’nın varlık alımlarının azaltılmasında izleyeceği takvime ilişkin daha fazla ipucu arayışının pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında da ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde ise Japonya’da büyüme, Avro Bölgesinde büyüme ve enflasyon, ABD ve Çin’de sanayi üretimi verilerinin öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.773,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 kazanımla 484 bin 140 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,5299 lira, satışta 8,5641 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,5663 lira, satışta 8,6006 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1798, sterlin/dolar paritesi 1,3858, dolar/yen paritesi de 109,73 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,43 gerileyerek 70,65 dolardan işlem görüyor.