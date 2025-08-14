14 Ağustos borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 125,39 puan azalarak 10.824,55 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 41,90 puan ve yüzde 0,38 azalışla 10.908,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.823,59 puanı, en yüksek 10.963,06 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,15 değer kaybederek 10.824,55 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 152,68 puan ve yüzde 1,26 değer kaybederek 12.013,38 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,85, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,51 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 8,04 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,63, sanayi endeksi yüzde 0,55, hizmetler endeksi yüzde 0,27, mali endeks yüzde 1,16 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31'i prim yaptı, 66'sı geriledi.

Türk Hava Yolları, Çan2 Termik, Pegasus Hava Taşımacılığı, Sasa Polyester, Sabancı Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan temmuz ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası artan enflasyonist endişelerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Öte yandan, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında enflasyonun 2025 sonunda yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını, 2026 sonu için de yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Japonya'da büyüme, ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 340 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 340 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 milyon 416 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,83, bileşik getirisi yüzde 40,22 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,6809, satışta 40,8439 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40,6288, satışta 40,7916 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3540 ve dolar/yen paritesi 147,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,3 artışla 66,3 dolardan işlem görüyor.

