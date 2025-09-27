5G teknolojisi devri başlıyor

Uzun zamandır telekom sektörünün gündeminde olan 5G teknolojisi resmi olarak devreye girmeye hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin 16 Ekim’de gerçekleştirileceğini belirterek, 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmecilerin 5G hizmeti sunmaya başlayacaklarını açıkladı. 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmeciler de ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacak. İhale için şartname bedeli ise 1 milyon TL olarak belirlendi.
Ekonomist’in 28 Eylül - 11 Ekim 2025 tarihli sayısından
HAZIRLIKLAR HIZLANDI
Resmi ihale tarihinin açıklanmasıyla birlikte katılacak üç operatör de hazırlıklarını tamamlamak üzere harekete geçiyor. Uzun süredir altyapı yatırımlarını gerçekleştiren şirketler yeni dönem için geliştirdikleri farklı ürün ve çözümlerle rekabete girecek.
2022’de 5G teknolojisini ilk kez İstanbul Havalimanı’nda kullanıma sunulmasından sonra bu yılın başlarında dört büyük futbol kulübünün statlarına da 5G hizmetleri verilmeye başlanmıştı. Operatörler tarafından farklı projelerle test amaçlı başlayan 5G teknolojisi, ihalenin tamamlanıp hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin her yerinde kullanılmaya başlayacak.
YENİ ALANLAR AÇACAK
5G teknolojisi, iletişim sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. 5G’nin ultra yüksek hızlar, düşük gecikme süreleri ve aynı anda milyonlarca cihazın bağlanabilme kapasitesi sayesinde, iş yapış biçimlerinden günlük yaşama kadar pek çok alanda dönüşüm getirmesi bekleniyor. Bu teknolojiyle mobil oyunlardan bulut tabanlı uygulamalara, yapay zeka çözümlerinden nesnelerin internetine kadar birçok yenilik günlük hayatımıza girecek. 5G’nin getirdiği yüksek hız ve düşük gecikme sayesinde özellikle yapay zeka uygulamalarının daha güçlü hale gelmesi bekleniyor.
Sektör açısından bakıldığında ise 5G; akıllı şehirler, nesnelerin interneti, otonom araçlar ve endüstri 4.0 uygulamaları gibi alanlarda yeni iş modellerinin ortaya çıkmasını sağlayacak. Bunun da aynı zamanda sağlık, eğitim, lojistik, üretim gibi kritik sektörlerin de büyümesine katkı sunacağı ifade ediliyor.
Global 5G pazarı büyüklüğünün 2025 yılında 32,74 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor ve 2025-2030 döneminde yüzde 16,8’lik bir birleşik yıllık büyüme oranıyla 2030 yılına kadar 71,17 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu büyüme pastasından Türkiye de payını alacak.
AKILLI TELEFON PAZARINI BÜYÜTECEK
Büyük bir ekosistemi etkileyen 5G teknolojisiyle birlikte akıllı telefon pazarında da hareket bekleniyor. Çünkü bu teknolojiyi kullanabilmek için 5G uyumlu telefonlara sahip olmak gerekiyor. GFK’nın 2024 verilerine göre, Türkiye’de geçen yıl satılan toplam 11 milyon akıllı telefonun yaklaşık yüzde 55’i 5G modellerinden oluşuyor. Bu oranın 2025’te yüzde 65’e, 2026’da ise yüzde 90’ın üzerine çıkması bekleniyor. 2026 yılında Türkiye pazarında akıllı telefon satış rakamının 11,5 milyon ulaşacağı öngörülüyor. 5G’nin, pazarın büyümesinde en önemli itici güç olacağı ifade ediliyor.
Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de 5G özellikli akıllı telefon ve diğer bağlantılı cihaz pazarında çift haneli büyüme oranları görüleceğini söyleyen MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, "Talep artışı, cihaz yenileme döngüsü, üreticiler arasında yaşanacak rekabetin fiyatları aşağı çekmesi, mobil operatörlerin cihaz kampanyaları gibi nedenler bunda etkili olacak" diyor. 5G teknolojilerinde uzun zamandır pek çok önemli kurumla iş birliği yaparak dönüşüm sürecini hızlandıracak yeniliklere imza attıklarını söyleyen Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, ‘’2024 yılında 34 farklı 5G akıllı telefon modelimiz vardı. 2025 yılında ise bugüne kadar 37 farklı 5G modelimiz teslim edildi. 2026 yılında ise 5G destekli cihaz satışımızı artırmayı hedefliyoruz’’ diyor.
MODELLER ARTACAK
5G ile birlikte pazarın özellikle üst segmentte büyüyeceğini öngördüklerini kaydeden Murat Azdemir, dönemde farklı tüketicilerin çok çeşitli ihtiyaçlarına yanıt veren ürünler çıkartmaya devam edeceklerini ekliyor. Oppo da 5G modellerini artırmaya hazırlanan şirketlerden. 2025 itibarıyla dokuz modelle pazara girdiklerini söyleyen OPPO Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Murat Karakoç, "2026’da ise tam 19 farklı 5G modelini kullanıcılarla buluşturmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra AGM ile yürüttüğümüz stratejik iş birliği kapsamında İstanbul’daki üretim tesisimizde yerli üretime devam ediyoruz" diyor.
DR. ALİ TAHA KOÇ / TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ
“5G frekans ihalesinde liderliğimizi korumayı hedefliyoruz"
“5G için gerekli tüm çalışmaları tamamladık. Yaptığımız yatırımlarla, yerli mobil altyapımızın ana taşıyıcı kolonu konumundayız. 5G teknolojisine erişimi kolaylaştırmak ve kullanımını yaygınlaştırmak için üretici markalarla ile 5G destekli yerli akıllı cihaz üretimi konusunda da güç birliği yaptık. Bugün itibarıyla şebekemizin büyük bir kısmı 5G’ye geçiş için modernize edilmiş durumda. Baz istasyonlarımızdaki fiberleşme oranı da artırıldı. Yazılım tabanlı şebekemiz ve yapay zeka ile kendi kendini optimize eden mimarimiz sayesinde 5G’nin gerektirdiği dinamik yapıya bugünden hazırız. Bunun yanı sıra yeni baz istasyonlarını ağımıza eklemek üzere finansal planlamamızı tamamlamış bulunuyoruz. 5G frekans ihalesinde de liderliğimizi korumayı ve pekiştirmeyi hedefliyoruz."
ÜMİT ÖNAL / TÜRK TELEKOM CEO’SU
"LTE baz istasyonları oranımızı yüzde 55’e yükselttik"
"Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olduğumuzu; sağlıktan tarıma, ulaşımdan sanayiye, spordan sanata birçok alanda hayata geçirdiğimiz öncü uygulamalarla ortaya koyduk. Mevcut yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bugün itibarıyla fiber uzunluğumuz 506 bin kilometreyi aştı ve 33,8 milyona ulaşan fiber hane kapsamamız ile bireylerin ve kurumların dijitalleşmesini destekliyoruz. Fiber yaygınlık kadar önemli bir diğer unsur da hız verebilirlik konusu. Türkiye genelinde 1 Gbps erişim hızı verebildiğimiz hane sayısını 11,5 milyona taşıdık. Fiber altyapı 5G için de büyük öneme sahip. 5G’ye geçişte gerekli olan fiber bağlı LTE baz istasyonları oranımızı da şimdiden, dünyada 2030 için hedeflenen oranın üzerine çıkararak yüzde 55’e yükselttik. 5G ve ötesi teknolojilerde de oyun kurucu olmamızın en önemli referansı; güçlü fiber altyapımız ve mobildeki büyümemiz."
ENGİN AKSOY / VODAFONE TÜRKİYE CEO’SU
“5G’deki global deneyimimizi Türkiye’ye taşıyacağız"
“Vodafone olarak bugüne kadar 98 ülkede 5G deneyimine sahip olduk. Türkiye için de 5G’ye hazırız. 5G ihalesi yalnızca operatörlerin değil, Türkiye’nin dijital geleceği için de kritik bir eşik olacak. Bu fırsat Türkiye’de dijital dönüşüm hızını katlayacak bu durum da tüm sektörlere verimlilik, hız ve daha çok gelir olarak yansıyacak. 2006’dan bu yana ülkemize 400 milyar TL yatırım yaptık. Bu yatırımın önemli bir kısmını altyapıya yaparak sektörde geçtiğimiz mali yılda mobil altyapısına en fazla yatırım yapan operatör olduk. Bugün itibarıyla yaklaşık 30 bin baz istasyonuyla ülkemiz nüfusunun yüzde 99,81’ini kapsıyoruz. Farklı ülkelerde farklı deneyim ve teknolojileri bilgi havuzunda biriktiriyoruz. Vodafone Türkiye olarak bu global deneyimimizi bugüne kadar olduğu gibi 5G teknolojisinde de ülkemize taşıyacağız."