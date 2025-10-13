Bir uzmana göre çocuğunuzun zihinsel esnekliğini ve öğrenme gücünü artırmanın 7 yolu

Prof. Dr. Barrett'in bir diğer önerisi de şöyle:

Oğlunuz kız kardeşine tokat attığında ona “Sen kötü bir çocuksun” demeyin. Somut olun: “Kız kardeşine vurmayı bırak. Bu ona acı veriyor ve onu öfkelendiriyor. Ondan özür dile.”

Bu tür ifadeler, çocuğun beyninin hem kendi davranışlarını hem de kendisini daha işlevsel kavramlarla anlamlandırmasına yardımcı olur.

Bir başka öneri: masal karakterlerinin eylemlerini de bu şekilde açıklayın. Bir karakter yalan söylediğinde, “Sam yalancı” demeyin — bu kişiye yöneliktir. Bunun yerine, “Sam yalan söyledi” deyin — bu davranışa yöneliktir.

Ardından sorular sorun:

“Sence Sam bunu neden yaptı?”, "Diğer insanlar yalan söylediğini öğrendiklerinde nasıl hissederler?”

Bir olguyu kesin bir yargı olarak sunmak yerine çocuğunuzu merak etmeye teşvik etmek, onun beynine gerçek yaşamda ihtiyaç duyacağı esnek düşünme becerisini kazandırır.

