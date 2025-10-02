İBB öğrenci ulaşım desteği ne kadar, nasıl alınır? 2025 İBB abonman desteği başladı mı?

İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zamlarla birlikte üniversite öğrencilerinin aylık ulaşım maliyetleri önemli ölçüde yükseldi. Bu ekonomik yükü hafifletmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrencilere yönelik abonman desteği sağlamaktadır.

Kimler Abonman Desteğinden Faydalanabilir?

İBB'nin sağladığı bu öğrenci ulaşım desteğinden, aktif olarak eğitimine devam eden çok geniş bir öğrenci kitlesi faydalanabiliyor. Destek kapsamına giren öğrenim düzeyleri şunlardır:

Ön lisans öğrencileri

Lisans öğrencileri

Yüksek lisans öğrencileri

Doktora öğrencileri

Bu destek sayesinde öğrenciler, aylık belirli bir ücret karşılığında İstanbulkart'larına abonman yükleyerek, tam tarife ücretine göre çok daha düşük bir maliyetle toplu taşıma hizmetlerinden yararlanabiliyor. Bu uygulama, özellikle İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşayan ve düzenli olarak toplu taşıma kullanan öğrenciler için bütçede önemli bir rahatlama sağlıyor.

İBB Üniversite Öğrencisi Abonman Yardımı Başvuru Süreci ve Tarihleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan abonman (ulaşım) desteği için ayrı bir başvuru süreci bulunmamaktadır. Öğrenciler, bu destek için Genç Üniversiteli Desteği başvuru sürecine dahil olmalıdır.

Başvuru Süresi: Öğrenciler, 23 Eylül'de başlayan ve 17 Ekim'de sonlanacak olan Genç Üniversiteli Desteği başvuru sayfasından sürece dahil olabileceklerdir.

Kimlere Verilecek: Abonman yardımı, Genç Üniversiteli Desteği'nden yararlanamayan 20 bin öğrenci için geçerli olacaktır.

Ödeme Şekli ve Süresi: Abonman yardımı ödemeleri, öğrencilerin her ay mavi abonman kartı olan İstanbulkart'larına aktarılacaktır. Destek için belirlenen süre 9 aydır.

Belli Olma Zamanı: Abonman yardımı hakkı kazanan öğrenciler, Genç Üniversiteli Desteği sonuçlarıyla beraber belli olacaktır. Geçen yıl Genç Üniversiteli Desteği sonuçları 31 Aralık'ta açıklanmıştı.

İlk Ödeme: Geçen yıl İBB abonman desteği ilk ödemesi Şubat ayında yapılmıştı. Bu sene de sonuçların açıklanmasının ardından benzer bir ödeme takviminin takip edilmesi beklenmektedir.

Adayların, bu destekten faydalanmak için 17 Ekim'e kadar Genç Üniversiteli Desteği başvurularını tamamlamaları gerekmektedir