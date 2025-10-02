DGS ek tercihler başladı mı? 2025 DGS ek yerleştirme kılavuzu ve taban puanları yayınlandı mı?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan binlerce adayın lisans eğitimine geçiş kapısı olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'nın ilk yerleştirme süreci tamamlandı. İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler şimdi boş kalan kontenjanlar için yapılacak olan DGS ek tercih tarihlerine çevrilmiş durumda.
DGS EK TERCİH BAŞLADI MI?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adayların merakla beklediği ek tercih tarihleri için resmî bir açıklama henüz yapılmadı.
DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili heyecanla beklenen ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. ÖSYM'nin hazırlayarak adayların erişimine açacağı bu kılavuz, ek yerleştirme sürecine dair tüm kritik bilgileri içerecek
DGS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?
2025-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS’ye girmiş ve 2025-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans
mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.
DGS EK TERCİH TABAN PUANLARI LİSTESİ 2025
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'nın ilk yerleştirme sonuçlarına ilişkin kritik bir adımı tamamladı. ÖSYM'nin resmî internet sayfasında, "DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar" listesi yayımlandı.
Boş Kontenjanlar ve Ek Tercih Süreci
Bu listenin yayımlanmasıyla birlikte, DGS tercih sonuçlarına göre alım yapan üniversitelerin taban puanları ve dolayısıyla ilk aşamada dolmayan boş kontenjanları netleşmiş oldu.
DGS TERCİH SONUÇLARINA GÖRE SAYISAL BİLGİLER 2025-TIKLAYINIZ
DGS TABAN PUANLAR VE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ