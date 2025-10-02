DGS ek tercihler başladı mı? 2025 DGS ek yerleştirme kılavuzu ve taban puanları yayınlandı mı?

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili heyecanla beklenen ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. ÖSYM'nin hazırlayarak adayların erişimine açacağı bu kılavuz, ek yerleştirme sürecine dair tüm kritik bilgileri içerecek

DGS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

2025-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS’ye girmiş ve 2025-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans

mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.

b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.

c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.



