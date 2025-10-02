Kira artış oranı Ekim ayı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Kira artışı nasıl hesaplanır?

Ekim ayında kontratlarını yenileyecek olan milyonlarca ev sahibi ve kiracı için kritik önem taşıyan kira artış oranı hesaplamaları için gözler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Eylül 2025 enflasyon rakamlarına çevrildi.
EKİM KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
TÜİK, Eylül enflasyon verilerini 3 Ekim 2025 Cuma günü (yarın) saat 10.00'da açıklayacak. Ekim ayı kira artış oranı da enflasyonla beraber belli olacak.
EYLÜL AYINDA KİRAYA NE KADAR ZAM YAPILDI?
Geçtiğimiz ay açıklanan verilere göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,48 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,95, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,16 olarak kayıtlara geçti. On iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti.
Yukarıdaki verilere göre eylül ayı boyunca yapılan kira artışları için zam oranı yüzde 39,62 oldu.
Kira artışı nasıl hesaplanıyor?
Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi uyarınca, kira artış oranları artık bir önceki kira yılının 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. 1 Temmuz 2024 itibarıyla konut kiralarında uygulanan yüzde 25'lik sınırın kaldırılmasıyla, kira zamları tamamen bu yasal üst sınıra endekslenmiş durumda.
Kira artış oranında yasal üst sınırı, TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması oluşturur. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için geçerlidir.
Örnek Hesaplama:
Mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir konut için, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasının yüzde 45,80 olduğunu varsayalım. Hesaplama şu şekilde yapılır:
Artış Miktarı: 10.000 TL x 45,80 / 100 = 4.580 TL
Yeni Kira Bedeli: 10.000 TL + 4.580 TL = 14.580 TL