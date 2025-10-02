6, 7, 8, 9, 10. sınıf ortak sınavları ne zaman yapılacak? 2025-2026 MEB ortak sınav takvimi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde yapılması planlanan 10 adet ortak yazılı sınavın tarihlerini resmen duyurdu. Bu uygulama ile ölçme ve değerlendirmede standartlaşma hedefleniyor.

ORTAK SINAV TARİHLERİ

Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı için duyurduğu ülke genelinde ortak yazılı sınavların uygulama tarihleri ve dersleri, takvimle birlikte netleşti.

1. Dönem 1. Yazılı Ortak Sınav Tarihleri (Kasım 2025)

İlk dönemdeki ortak yazılı sınavların uygulanacağı tarihler şunlardır:

4 Kasım 2025 Salı: 7. sınıf Türkçe dersi

5 Kasım 2025 Çarşamba: 8. sınıf Türkçe dersi

6 Kasım 2025 Perşembe: 9. sınıf Matematik dersi

2. Dönem 1. Yazılı Ortak Sınav Tarihleri (Nisan 2026)

İkinci dönemin ilk ortak yazılı sınavları Nisan ayında gerçekleştirilecektir:

7 Nisan 2026 Salı: 6. sınıf Türkçe dersi

8 Nisan 2026 Çarşamba: 6. sınıf ve 8. sınıf Matematik dersi

9 Nisan 2026 Perşembe: 10. sınıf Matematik dersi

10 Nisan 2026 Cuma: 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi

2. Dönem 2. Yazılı Ortak Sınav Tarihleri (Haziran 2026)

İkinci dönemin ikinci ortak yazılı sınavları ise okul yılı bitmeden Haziran ayının başında yapılacaktır:

2 Haziran 2026 Salı: 7. sınıf Matematik dersi

3 Haziran 2026 Çarşamba: 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi

BİRİNCİ DÖNEM ORTAK YAZILI SINAVLARA YÖNELİK "KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI" YAYIMLANDI

9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ülke, il, ilçe ve okul genelinde uygulanacak ortak yazılı sınavlar için önemli bir adım atıldı. Sınavların standartlaştırılması amacıyla konu soru dağılım tabloları hazırlandı.

Hazırlık Süreci: Ortak yazılı sınavlar, il sınıf/alan zümrelerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak. Bu tablolar, sınavda hangi konudan kaç soru sorulacağını belirleyecek.

Örnek Tablolar Yayımlandı: 2025-2026 döneminin başında, il sınıf/alan zümrelerine örnek teşkil etmesi amacıyla, temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı. Bu örnekler, Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak hazırlandı.

Okul Geneli Sınavlar: Okul geneli yazılı sınavlarda hangi senaryonun kullanılacağı, ilgili eğitim kurumu sınıf/alan zümresi tarafından belirlenecek.

Sınav Hazırlığı: Tüm yazılı sınavlar, belirlenen bu konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak. Bu sayede öğrenciler, hangi konulardan sorumlu olduklarını ve soruların dağılımını önceden net olarak bilecekler.