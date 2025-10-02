ARA
  Ara tatil ne zaman, kaç gün? 2025 MEB ara tatil takvimi

Ara tatil ne zaman, kaç gün? 2025 MEB ara tatil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte, öğrenciler ve velilerin merakla beklediği ilk ve ikinci ara tatil tarihleri resmen açıklandı. Peki Ara tatil ne zaman, kaç gün? 2025 MEB ara tatil takvimi


Ara tatil ne zaman, kaç gün? 2025 MEB ara tatil takvimi

Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin ne zaman dinlenme dönemine gireceği sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi ile kesinleşti. Takvime göre, ara tatil ve yarıyıl (sömestr) tarihleri belirlenmiştir. 

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025'te yapılacak.

SÖMESTR (YARIYIL TATİLİ) NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler yaz tatiline bu tarihten itibaren çıkacak.

RESMİ TATİL VE BAYRAM GÜNLERİ

MEB takvimine göre 2026 yılı içerisinde öğrencileri ilgilendiren resmi tatiller ve bayram günleri de belli oldu.

  • Ramazan Bayramı: 19 Mart arefe, 20-22 Mart 2026 bayram günleri
  • Kurban Bayramı: 26 Mayıs arefe, 27-30 Mayıs 2026 bayram günleri
  • Yılbaşı: 1 Ocak 2026 Perşembe
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2026 Perşembe
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2026 Cuma
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2026 Salı

 

