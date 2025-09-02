Okula dönüş sezonu yazıcı pazarını canlandırdı

Yazıcı ve fotokopi makineleri sektörü, dijital dönüşümün etkisiyle küresel ölçekte yeniden tanımlanıyor. IDC’nin 2024 verilerine göre, küresel baskı cihazları pazarı 160 milyar doları aşmış durumda. Çok fonksiyonlu cihazlar (MFP), çevre dostu teknolojiler, yapay zeka (AI) entegrasyonu ve Nesnelerin İnterneti (IoT) tabanlı yönetim sistemleri pazarın büyümesini yönlendiriyor. Japonya, Almanya ve ABD merkezli markalar küresel pazarın yüzde 70’ini domine ederken, Asya-Pasifik bölgesi en hızlı büyüyen pazar olarak öne çıkıyor.

Türkiye, bu pazarda ağırlıklı olarak ithalatçı konumunda. TÜİK’in 2023 verilerine göre, yazıcı ve fotokopi makineleri ithalatı 850 milyon TL’yi buldu. Bu alanda hem kurumsal hem de bireysel satışlar söz konusu. Yaklaşık 20 milyon öğrencinin yeni eğitim yılına hazırlandığı şu günlerde de yazıcılar okul alışverişinin önemli bir parçası. Çantadan deftere, kırtasiyeden tablete kadar uzanan alışveriş listesinde, yazıcılar da evlerde en çok ihtiyaç duyulan cihazlar arasında öne çıkıyor. Özellikle ödev, proje ve günlük baskı ihtiyacını karşılamak isteyen veliler, yazıcı pazarında hareketliliğin artmasını sağladı.

Canon Eurasia Ülke Direktörü Alexandre Emeryk, okula dönüşün yılın en stratejik dönemlerinden biri olduğunu belirterek, “Satışlarımızın önemli bir bölümü sadece ağustos ve eylül aylarında gerçekleşiyor. Bu nedenle pazarlama yatırımlarımızı ve kampanya stratejilerimizi özellikle bu tarihlere yoğunlaştırıyoruz” dedi.

HANGİ MODELLERE İLGİ YOĞUN?

Sezonun 15 Ağustos itibarıyla başladığını ve ekim ortasına kadar sürdüğünü belirten Emeryk, en yoğun dönemin ise ailelerin tatilden dönerek şehirlere yerleştiği eylül ayı olduğunu vurguladı.

Velilerin tercihleri özellikle mürekkepli ve tanklı yazıcı modellerinde yoğunlaşıyor. Emeryk, yüksek baskı ihtiyacı olan ev kullanıcılarının 4.000–7.000 TL aralığındaki PIXMA Megatank G serisine yöneldiğini aktarırken, “Bu modeller tek set mürekkep ile binlerce sayfa baskı alabilme imkânı sunuyor ve sayfa başı maliyeti ciddi oranda düşürüyor. Daha sınırlı baskı ihtiyacı olan aileler için ise 2.000–3.000 TL bandındaki PIXMA E ve TS serisi modellerimiz öne çıkıyor” bilgisini verdi.

