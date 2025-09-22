İBB burs başvurusu başladı mı? 2025 İBB burs başvurusu ne zaman, nereye yapılır?

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvurusu, tamamen dijital ortamda ve oldukça kolay bir şekilde yürütülmektedir. Başvuru süreci için izlemeniz gereken adımlar aşağıda yer almaktadır.

Resmi Web Sitesine Giriş: İlk adım olarak, başvuruların alındığı gencuniversiteli.ibb.istanbul adresine giriş yapın.

e-Devlet Kimlik Doğrulaması: Siteye giriş yaptıktan sonra, kimliğinizi doğrulamak için e-Devlet sistemine yönlendirileceksiniz. Bu adımı tamamlayın.

Başvuru Formunun Doldurulması: Sisteme erişim sağladıktan sonra, açılan başvuru formuna kendinize ve ailenize ait bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girin.

Gerekli Belgelerin Yüklenmesi: Öğrencilik durumunuzu, ailenizin gelir durumunu ve talep edilen diğer tüm belgeleri sisteme yükleyin.

Başvurunun Tamamlanması: Form ve belgeleri tamamladıktan sonra, verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu kontrol edin ve başvurunuzu gönderin.

Önemli Uyarılar

İBB, yalnızca eksiksiz ve doğru belgelerle yapılan başvuruları değerlendirmeye almaktadır. Başvuru sırasında yanlış bilgi verdiğinizin tespit edilmesi durumunda, başvurunuz iptal edilebilir ve gelecekteki burs başvurularınız da olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle tüm bilgileri dikkatlice doldurmanız büyük önem taşımaktadır.