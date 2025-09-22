İBB burs başvurusu başladı mı? 2025 İBB burs başvurusu ne zaman, nereye yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal belediyecilik anlayışıyla her yıl öğrencilere sağladığı Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'ne 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için yeniden başlıyor. Bu destek, binlerce üniversite öğrencisinin eğitim hayatındaki maddi yükünü hafifletmeyi hedefliyor.
2025-2026 İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
tanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerine yönelik sağlayacağı eğitim desteği için başvuru takvimini duyurdu. Merakla beklenen başvurular, yarın sabah saat 09.00 itibarıyla başlayacak.
İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvurusu, tamamen dijital ortamda ve oldukça kolay bir şekilde yürütülmektedir. Başvuru süreci için izlemeniz gereken adımlar aşağıda yer almaktadır.
Resmi Web Sitesine Giriş: İlk adım olarak, başvuruların alındığı gencuniversiteli.ibb.istanbul adresine giriş yapın.
e-Devlet Kimlik Doğrulaması: Siteye giriş yaptıktan sonra, kimliğinizi doğrulamak için e-Devlet sistemine yönlendirileceksiniz. Bu adımı tamamlayın.
Başvuru Formunun Doldurulması: Sisteme erişim sağladıktan sonra, açılan başvuru formuna kendinize ve ailenize ait bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girin.
Gerekli Belgelerin Yüklenmesi: Öğrencilik durumunuzu, ailenizin gelir durumunu ve talep edilen diğer tüm belgeleri sisteme yükleyin.
Başvurunun Tamamlanması: Form ve belgeleri tamamladıktan sonra, verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu kontrol edin ve başvurunuzu gönderin.
Önemli Uyarılar
İBB, yalnızca eksiksiz ve doğru belgelerle yapılan başvuruları değerlendirmeye almaktadır. Başvuru sırasında yanlış bilgi verdiğinizin tespit edilmesi durumunda, başvurunuz iptal edilebilir ve gelecekteki burs başvurularınız da olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle tüm bilgileri dikkatlice doldurmanız büyük önem taşımaktadır.
İBB BURSU NE KADAR?
İBB'nin resmi web sitesinde yer alan güncel bilgiye göre Genç Üniversiteli İBB bursu 7.500 TL + 7.500 olmak üzere 2 taksit halinde ödenecek.
İBB BURSU ŞARTLARI NELER?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için burs başvurusu yapacak öğrencilerin sağlaması gereken kriterleri açıkladı. Aşağıda belirtilen koşulları karşılayan adaylar, başvurularını gerçekleştirebilirler.
İBB Bursu İçin Başvuru Şartları
T.C. vatandaşı olmak,
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi,
Devlet üniversitelerinde veya vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuyor olmak,
Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak (yüksek lisans ve doktora öğrencileri kapsam dışındadır),
Açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarında öğrenim görmemek,
25 yaşını doldurmamış olmak.
Başvuruda Öncelik Tanınan Durumlar
Yukarıdaki genel şartların yanı sıra, aşağıdaki durumlardan birini karşılayan öğrencilere başvuru değerlendirme sürecinde öncelik tanınmaktadır. Bu durumların belgelerle kanıtlanması gerekmektedir.
Ailesinde sosyal yardım alan bireylerin bulunması,
Şehit veya gazi yakını olmak,
Engelli öğrenci olması veya ailesinde engelli birey bulunması,
Yetim ya da öksüz öğrenciler.
Başvurular, yalnızca belirtilen bu kriterlere uygunluk sağlandığı takdirde değerlendirmeye alınacaktır.