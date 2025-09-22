İlk ara tatil ne zaman başlıyor? 2025-2026 1. ve 2. Ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimini resmi olarak açıkladı. Okulların açılış tarihinden itibaren öğrencilerin en çok merak ettiği ara tatil ve sömestr tatili tarihleri de netleşti.
2025-2026 Eğitim Takvimi
Öğrenciler ve veliler için belirlenen tatil ve önemli tarihler şu şekilde:
Okulların Açılış Tarihi: 8 Eylül 2025 Pazartesi
Birinci Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025
Yarıyıl (Sömestr) Tatili: 26 Ocak - 6 Şubat 2026
İkinci Dönem Ara Tatili: 6-10 Nisan 2026
Eğitim Yılının Sona Ermesi: 19 Haziran 2026 Cuma
Bu takvime göre, öğrenciler bir sonraki tatil olan yarıyıl tatilinden önce bir ara tatil yapma fırsatı bulacak.
2026 Ramazan Bayramı tatili
19 Mart 2026 Perşembe arife (ikinci dönem ara tatili)
20 Mart 2026 Cuma bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)
21 Mart 2026 Cumartesi bayramın 2. günü
22 Mart 2026 Pazar bayramın 3. günü
2026 Kurban Bayramı tatili
26 Mayıs 2026 Salı arife (iş günü, yarım gün tatil)
27 Mayıs 2026 Çarşamba bayramın 1. günü (iş günü, tatil)
28 Mayıs 2026 Perşembe bayramın 2. günü (iş günü, tatil)
29 Mayıs 2026 Cuma bayramın 3. günü (iş günü, tatil)
30 Mayıs 2026 Cumartesi bayramın 4. günü