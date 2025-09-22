İlk ara tatil ne zaman başlıyor? 2025-2026 1. ve 2. Ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimini resmi olarak açıkladı. Okulların açılış tarihinden itibaren öğrencilerin en çok merak ettiği ara tatil ve sömestr tatili tarihleri de netleşti.

2025-2026 Eğitim Takvimi

Öğrenciler ve veliler için belirlenen tatil ve önemli tarihler şu şekilde:

Okulların Açılış Tarihi: 8 Eylül 2025 Pazartesi

Birinci Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl (Sömestr) Tatili: 26 Ocak - 6 Şubat 2026

İkinci Dönem Ara Tatili: 6-10 Nisan 2026

Eğitim Yılının Sona Ermesi: 19 Haziran 2026 Cuma

Bu takvime göre, öğrenciler bir sonraki tatil olan yarıyıl tatilinden önce bir ara tatil yapma fırsatı bulacak.

2026 Ramazan Bayramı tatili

19 Mart 2026 Perşembe arife (ikinci dönem ara tatili)

20 Mart 2026 Cuma bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)

21 Mart 2026 Cumartesi bayramın 2. günü

22 Mart 2026 Pazar bayramın 3. günü

2026 Kurban Bayramı tatili

26 Mayıs 2026 Salı arife (iş günü, yarım gün tatil)

27 Mayıs 2026 Çarşamba bayramın 1. günü (iş günü, tatil)

28 Mayıs 2026 Perşembe bayramın 2. günü (iş günü, tatil)

29 Mayıs 2026 Cuma bayramın 3. günü (iş günü, tatil)

30 Mayıs 2026 Cumartesi bayramın 4. günü