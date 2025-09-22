20 milyon dolara çekildi, 600 milyon dolar gişe yaptı

ABD ve Japonya ortak yapımı "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Sonsuzluk Kalesi", İblis Avcısı Birliği ile Muzan Kibutsuji'nin iblis ordusu arasındaki son savaşın başlangıcını konu ediniyor. Animasyon filminin, 20 milyon dolarlık mütevazi bütçesine karşın 600 milyon dolarlık gişeye ulaşmış olması bekleniyor.

CNN'in haberine göre Hollywood uzun zamandır animeyi yerel gişede mütevazı ama istikrarlı bir tür olarak görüyordu. Ancak "Demon Slayer: Infinity Castle" filminin beklenmedik başarısı, sektörü Japon animasyonunun sinemalara büyük kitleler çekme potansiyelini yeniden düşünmeye zorladı.

Sony'ye ait Crunchyroll tarafından dağıtılan "Infinity Castle" gişede bir numarada yer aldı ve ABD sinemalarındaki dokuzuncu gününde toplam kazancını 104,73 milyon dolara ulaştırdı.

CNN'in analizine göre bir anime filminin beklentileri fazlasıyla aşması uzun zamandır beklenen bir şeydi. 2000 yılından bu yana 100'den fazla anime filmi vizyona girdi, ancak hiçbiri ABD gişesinde 50 milyon dolara ulaşamadı. Ocak 2024'te Vox Media ve Polygon tarafından yayınlanan bir ankette Z Kuşağı'nın %42'sinin haftalık olarak anime izlediği görüldü.

"Infinity Castle" filminin başarısında, popüler "Demon Slayer" serisinin son filminin eleştirmenlerden büyük beğeni toplaması da etkili oldu. Film, Rotten Tomatoes'ta %98, Metacritic'te ise 69 puan aldı.

Anime dünyasının kapılarını açtı

"Infinity Castle" filminin Z ve Alfa Kuşağı'ndan aldığı sürekli ilgi, sadece film için değil, aynı zamanda anime türü için de önemli bir etken oldu ve Sony ile Crunchyroll'a Eylül ayının sürpriz hitini sağladı.

Fandango'nun analiz direktörü ve Box Office Theory analiz firmasının kurucusu Shawn Robbins, filmin "neredeyse anime dünyasının tüm kesimlerini" ve animeye sadece yüzeysel bir ilgisi olan izleyicileri bile sinemalara çektiğini ekleyerek, "Bu gerçekten de insanlara, aksi takdirde duymamış olabilecekleri bir şeyi gidip izlemeleri için ilham verebilir" dedi.

Cuma günü "Infinity Castle", 1999 yılında Warner Bros'un hit filmi "Pokémon: The First Movie - Mewtwo Strikes Back"in (85 milyon dolar) elinde bulunan rekoru geride bırakarak, ABD'de en çok kazanan anime filmi oldu.

Film, dünya genelinde elde ettiği tahmini 600 milyon dolarlık hasılatla yalnızca tüm zamanların en çok kazanan animesi olmakla kalmadı, aynı zamanda küresel çapta en büyük Japon yapımı unvanını da elde etti. Bu rakamın, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak kesin sonuçlarla birlikte daha da yükselmesi bekleniyor. Ayrıca filmin hasılatı Güney Kore'de 37,3 milyona, Tayvan'da ise 25 milyon dolara ulaştı.

TÜRKİYE'DE DE İZLENDİ

Sonsuzluk Kalesi, 12 Eylül'den bu yana Türkiye'de de sinemaseverlerle buluşuyor.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Sonsuzluk Kalesi, ilk hafta sonunda 66 bin 411 seyirci tarafından izlenerek ABD'de olduğu gibi Türkiye'de açılışını gişe lideri olarak yapmıştı.

