Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,35 değer kazanarak günü 1.488,21 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 417 bin 200 liraya yükseldi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,48 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,12 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 4,18 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,95 puan ve yüzde 1,02 kazanımla 1.574,08 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40’ı prim yaptı, 60’ı geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Koza Altın, SASA Polyester ve Pegasus en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın enflasyon ve tahvil faizlerine ilişkin endişeleri yatıştırması ile küresel risk iştahının arttığını bildirdi.

YARIN HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de kişisel gelir ve harcamalar, tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 seviyesinin destek, 1.550 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.774,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 artarak 417 bin 200 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,1874 lira, satışta 7,2162 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,1307 lira, satışta 7,1592 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2229, sterlin/dolar paritesi 1,4163, dolar/yen paritesi de 106,14 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,50 düşüşle 65,89 dolardan işlem görüyor.