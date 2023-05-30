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  • 30 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

30 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,83 değer kazanarak günü 4.951,35 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 182,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 91,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

30 Mayıs 2023 | 18:45
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30 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 182,80 puan artarak 4.951,35 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 71,88 puan ve yüzde 1,51 değer kazanarak 4.840,44 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.830,78, en yüksek 4.972,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,83 artışla 4.951,35 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 9,16 ve holding endeksi yüzde 5,33 değer kazandı.
  • Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 6,04, hizmetler endeksi yüzde 2,08, teknoloji endeksi yüzde 1,90, sanayi endeksi yüzde 2,90 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 206,97 puan ve yüzde 3,93 yükselişle 5.470,35 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 95'i prim yaptı, 4'ü geriledi.
  • Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Koç Holding, ASELSAN ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
1
ANALİST YORUMU NE?

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizinin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, konuya ilişkin belirsizliklerin risk iştahını törpülemeyi sürdürdüğünü, Borsa İstanbul'un bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif seyrettiğini ifade etti. Borç limitinin artırılması halinde ABD'de hazinenin üçüncü çeyrek sonuna kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil satmasının beklendiğini aktaran analistler, söz konusu ihtimalin piyasalarda likidite sıkıntısı çıkarabileceği endişesinin güçlendiğini kaydetti.
2
YURT İÇİNDE GÖZLER EKONOMİ YÖNETİMİNDE

YURT İÇİNDE GÖZLER EKONOMİ YÖNETİMİNDE

Öte yandan, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 63 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülürken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bugünkü sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunuyor. Yurt içinde ise yeni ekonomi yönetimine ilişkin ipuçları yakından takip ediliyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 puanın direnç, 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
3
YARIN HANGİ VERİLER VAR?

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Fed Bej Kitap raporunun piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, veri gündeminde yurt içinde büyüme, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Japonya'da sanayi üretimi, Çin'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını söyledi.
4
AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ

AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2023 yılının 1. çeyreğinde yüzde 3,74 arttığını öngörüyor. Ekonomistlerin 2023 yıl sonuna ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,93 düzeyinde gerçekleşti.
5
​​​​​​​Altının onsu 1.961 dolar

​​​​​​​Altının onsu 1.961 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.961 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 8,6 kazançla 1 milyon 357 bin liradan tamamladı.​​​​​​​
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