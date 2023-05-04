4 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,62 puan azalarak 4.484,35 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 15,74 puan ve yüzde 0,35 değer kaybederek 4.470,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.447,53, en yüksek 4.577,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 4.484,35 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,42 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2 ile inşaat oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 0,75, hizmetler endeksi yüzde 0,02 ve teknoloji endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 24,51 puan ve yüzde 0,49 düşüşle 4.952,74 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 37'si geriledi.

Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, ve Alfa Solar Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

1 ECB'NİN FAİZ KARARI Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak faiz artırım hızını düşürürken, bilanço küçültmeyi hızlandırdı. ECB açıklamasında, faiz oranlarının, enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi için ciddi şekilde sınırlayıcı seviyeye gelmesini sağlayacağı belirtildi. ECB'nin bilançosunu küçültmesi, parasal sıkılaştırmanın bir başka önemli yapı taşı olurken, bilançoda Haziran 2023 sonuna kadar aylık ortalama 15 milyar avro azalmanın devam edeceği bildirildi.

2 ANALİST YORUMU NE? Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin enflasyona karşı "daha gidecek yolu" olduğunu ve Avro Bölgesi'ndeki enflasyonla mücadele için parasal sıkılaştırmaya "ara vermediğini" söyledi. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararının ardından ECB kararları ve Lagarde'ın açıklamalarıyla birlikte negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

3 YARIN HANGİ VERİLER VAR? Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.350 seviyelerinin destek, 4.650 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.