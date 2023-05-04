ARA
Bist 100
4484,35
-0,04%
Bist 100
Dolar/TL
19,4868
0,0483%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4718
-0,3507%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1019
-0,3658%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1283,59
0,55%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • 4 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

4 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,04 değer kaybederek günü 4.484,35 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 41,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

04 Mayıs 2023 | 18:58
Son Güncellenme: 04 Mayıs 2023 | 19:01
0
4 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,62 puan azalarak 4.484,35 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 15,74 puan ve yüzde 0,35 değer kaybederek 4.470,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.447,53, en yüksek 4.577,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 4.484,35 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. 
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,42 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2 ile inşaat oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 0,75, hizmetler endeksi yüzde 0,02 ve teknoloji endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 24,51 puan ve yüzde 0,49 düşüşle 4.952,74 puandan kapandı. 
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 37'si geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, ve Alfa Solar Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
1
ECB'NİN FAİZ KARARI

ECB'NİN FAİZ KARARI

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak faiz artırım hızını düşürürken, bilanço küçültmeyi hızlandırdı. ECB açıklamasında, faiz oranlarının, enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi için ciddi şekilde sınırlayıcı seviyeye gelmesini sağlayacağı belirtildi. ECB'nin bilançosunu küçültmesi, parasal sıkılaştırmanın bir başka önemli yapı taşı olurken, bilançoda Haziran 2023 sonuna kadar aylık ortalama 15 milyar avro azalmanın devam edeceği bildirildi.
2
ANALİST YORUMU NE?

ANALİST YORUMU NE?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin enflasyona karşı "daha gidecek yolu" olduğunu ve Avro Bölgesi'ndeki enflasyonla mücadele için parasal sıkılaştırmaya "ara vermediğini" söyledi. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararının ardından ECB kararları ve Lagarde'ın açıklamalarıyla birlikte negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.
3
YARIN HANGİ VERİLER VAR?

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.350 seviyelerinin destek, 4.650 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
4
Altının onsu 2.050 dolar

Altının onsu 2.050 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2.050 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 kazançla 1 milyon 386 bin liradan tamamladı.
İlgili Haberler
5 yılda en hızla büyüyecek ve gerileyecek 10 meslek
5 yılda en hızla büyüyecek ve gerileyecek 10 meslek
Lagarde'den faiz artırımı mesajı: 'Daha gidecek çok yolumuz var'
Lagarde'den faiz artırımı mesajı: 'Daha gidecek çok yolumuz var'
0
  • ALTIN GRAM - TL 1283,59 0,55%
  • ALTIN ONS 2048,78 -0,8%
  • BIST 100 4484,35 -0,04%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4868 0,0483%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4718 -0,3507%
  • EURO/USD 1,1019 -0,3658%
  • INGILIZ STERLINI 1,25806 0,13491%
  • JAPON YENI 134,197 -0,362%
  • KANADA DOLARI 1,35342 -0,61208%
  • RUS RUBLESI 78,5 -1,2579%
Günün En Çok Okunanları
Yeni araştırma: Dünya çapında en çok talep gören ilk 10 meslek
Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam açıklaması
Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam açıklaması
5 yılda en hızla büyüyecek ve gerileyecek 10 meslek
5 yılda en hızla büyüyecek ve gerileyecek 10 meslek
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Martı çalışanlarına 200 milyon TL değerinde hisse verdi
Martı çalışanlarına 200 milyon TL değerinde hisse verdi
Mayıs 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? Mayıs 2023 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği
Mayıs 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? Mayıs 2023 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan toplu iş sözleşmesi açıklaması
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan toplu iş sözleşmesi açıklaması
Şu anda en çok talep gören 10 iş becerisi
GERİ
İLERİ
Yeni araştırma: Dünya çapında en çok talep gören ilk 10 meslek
Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam açıklaması
5 yılda en hızla büyüyecek ve gerileyecek 10 meslek
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Martı çalışanlarına 200 milyon TL değerinde hisse verdi
Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam açıklaması
5 yılda en hızla büyüyecek ve gerileyecek 10 meslek
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Martı çalışanlarına 200 milyon TL değerinde hisse verdi
Mayıs 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? Mayıs 2023 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği
5 yılda en hızla büyüyecek ve gerileyecek 10 meslek
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Martı çalışanlarına 200 milyon TL değerinde hisse verdi
Mayıs 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? Mayıs 2023 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan toplu iş sözleşmesi açıklaması
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL