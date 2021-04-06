Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,49 değer kaybederek günü 1.420,59 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,00 artışla 454 bin 800 liraya yükseldi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,47 puan azalırken, toplam işlem hacmi 19,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 1,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,47 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 5,88 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,83, sanayi endeksi yüzde 1,26, hizmetler endeksi yüzde 0,75 ve teknoloji endeksi yüzde 1,09 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,64 puan ve yüzde 1,33 düşüşle 1.453,04 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 15’i prim yaptı, 85’i geriledi. Garanti Bankası, Fenerbahçe, Gübre Fabrikaları TAŞ, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise IMF ile Dünya Bankası Bahar Toplantıları, ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD’de açıklanacak dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 ve 1.510 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.410 puanın ise destek konumunda olduğunu söyledi.

ALTIN, DÖVİZ

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,00 yükselişle 454 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1384 lira, satışta 8,1710 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1337 lira, satışta 8,1663 lira olarak belirlemişti.