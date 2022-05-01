BİST’te ilk çeyrek bilanço sezonu başladı. Finans dışı sektörler, TL’deki değer kaybı ve yüksek enflasyonun kârları destekleyici unsurlarından faydalanacak.

Ancak bu enflasyonist etki, banka kârlarındaki artışı banka dışı şirketlerin üzerine çıkarabilir. Borsada hesap dönemi takvim yılıyla uyumlu şirketler, geçen hafta 2022 Ocak-Mart dönemini kapsayan 2022 yılı ilk çeyrek finansallarını açıklamaya başladı.

BİST şirketlerinde konsolide olmayan (solo) sonuçların açıklanması için son tarih 5 Mayıs, konsolide finansallar için son tarih 20 Mayıs olarak takip edilecek. Bankalar tarafında ise solo sonuçlar için son tarih 10 Mayıs.

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