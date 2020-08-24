New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 370 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,35 artışla 28.308,46 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,05 artarak 3.432,70 puana çıktı ve kapanışta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Nasdaq endeksi de yüzde 0,60 kazançla 11.379,72 puana yükselerek rekor tazeledi.

Yeni haftaya pozitif bir seyirle başlayan endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik gelişmelerin etkisiyle yükseliş kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün düzenlediği basın toplantısında, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Kovid-19’a karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiğini açıklamıştı. Plazma tedavisinin Kovid-19 hastalarının tedavisi için önemli bir ümit olacağını belirten Trump, yakın zamanda Kovid-19 aşısıyla ilgili de güzel haberler vereceklerini dile getirmişti.

AVRUPA BORSALARINDA DA YÜKSELİŞ VARDI *

Avrupa borsaları da Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Kovid-19’a karşı plazma tedavisine acil durum onayı vermesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,58 artışla 370,85 puana çıktı.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,71 artarak 6.104,73 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 2,36 değer kazanarak 13.066,54 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 2,28’lik artışla 5.007,89 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,12’lik yükselişle 20.113,36 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,07 artışla 1,18 seviyelerinden işlem gördü.

ABD Başkanı Donald Trump, dün FDA’nın Kovid-19’a karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiğini açıklamıştı. Trump ayrıca, yakın zamanda Kovid-19 aşısıyla ilgili de güzel haberler vereceklerini dile getirmişti.