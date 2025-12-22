2026 yılına girmeye hazırlandığımız bu günlerde, hem milyonlarca kiracı hem de mülk sahipleri için yılın ilk kira zam oranı büyük önem taşıyor. Özellikle Temmuz 2024'te konutlardaki %25'lik kira artış sınırının kalkmasıyla birlikte, zam oranları yeniden 12 aylık TÜFE ortalamasına endekslendi.
1 Ocak ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
2026 yılına adım atarken kiracı ve ev sahiplerinin en önemli gündem maddesi olan kira artış oranlarında gözler 5 Ocak 2026 tarihine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), o gün saat 10.00’da Aralık 2025 enflasyon verilerini ilan ederek, konut ve iş yerlerinde uygulanacak yasal zam tavanını belirleyen 12 aylık TÜFE ortalamasını da netleştirmiş olacak.
Ocak 2026 Kira Artışı İçin Bilinmesi Gerekenler
TÜİK’in açıklayacağı rakamlar sadece bir aylık artışı değil, son bir yılın maliyet yükünü temsil ettiği için şu başlıklar önem kazanıyor:
Yasal Üst Sınır: 5 Ocak'ta açıklanacak "12 aylık TÜFE ortalaması", ev sahibinin talep edebileceği maksimum artış oranıdır. Bu oranın üzerinde bir artış talep edilmesi yasal olarak geçersizdir.
İş Yerleri ve Konutlar: Mevcut düzenlemede hem konutlar hem de iş yerleri için aynı hesaplama yöntemi (12 aylık TÜFE ortalaması) geçerliliğini koruyor.
Açıklanan son veri olan Kasım ayı enflasyon oranları ise şöyle;
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Kasım 2025 döneminde yüzde 2,13 oranında artış gösterdi.