Ocak 2026 Kira Artışı İçin Bilinmesi Gerekenler

TÜİK’in açıklayacağı rakamlar sadece bir aylık artışı değil, son bir yılın maliyet yükünü temsil ettiği için şu başlıklar önem kazanıyor:

Yasal Üst Sınır: 5 Ocak'ta açıklanacak "12 aylık TÜFE ortalaması", ev sahibinin talep edebileceği maksimum artış oranıdır. Bu oranın üzerinde bir artış talep edilmesi yasal olarak geçersizdir.

İş Yerleri ve Konutlar: Mevcut düzenlemede hem konutlar hem de iş yerleri için aynı hesaplama yöntemi (12 aylık TÜFE ortalaması) geçerliliğini koruyor.