Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, hangi gün? Memur ve emeklinin gözü enflasyon oranlarında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, 2026 Ocak ayında yapılacak maaş zamlarının kaderini belirleyecek en somut verileri ortaya koydu. 22 Aralık 2025 itibarıyla güncellenen bu verilere göre, piyasa profesyonellerinin enflasyon beklentilerinde belirgin bir aşağı yönlü revizyon gözlemleniyor. Bu durum, yıl sonu enflasyon tahminlerinin %31,17 seviyesine gerilemesiyle birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı hesaplamalarını da doğrudan etkiliyor.

İşte Merkez Bankası anketinden öne çıkan kritik rakamlar ve maaşlara olası etkileri:

Enflasyon Beklentilerinde Gerileme

Anket sonuçları, enflasyonun hız kesme eğiliminde olduğunu ve beklentilerin iyileştiğini gösteriyor. Katılımcıların sunduğu veriler şu şekilde şekillendi:

Aralık Ayı Artış Beklentisi: Geçtiğimiz ay %1,16 olan beklenti, bu ay %1,08 seviyesine çekildi.

Cari Yıl Sonu Beklentisi: %32,20 seviyesinden %31,17’ye düşerek psikolojik sınır olan %32'nin altına indi.

Gelecek Projeksiyonu: 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %23,35’e, 24 ay sonrası için ise %17,45’e gerileyerek orta vadeli düşüş eğilimini korudu.