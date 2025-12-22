Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, hangi gün? Memur ve emeklinin gözü enflasyon oranlarında

Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği 2026 yılı maaş zammı tablosunda son viraja girildi. Bugün 22 Aralık 2025 tarihindeyiz ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasına artık sayılı günler kaldı. Bu verinin paylaşılmasıyla birlikte, Temmuz ayından bu yana biriken 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek ve milyonların yeni yıldaki net maaşları ortaya çıkacak.
1 Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, hangi gün?
Enflasyon rakamları normal şartlarda her ayın 3'ünde ilan ediliyor. Ancak 3 Ocak 2026 tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle;
Açıklama Tarihi: 5 Ocak 2026, Pazartesi
Saat: 10.00
Bu veriyle birlikte 2025 yılının tamamındaki enflasyon oranı ve memur/emekli zammının "enflasyon farkı" bileşeni netleşecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, 2026 Ocak ayında yapılacak maaş zamlarının kaderini belirleyecek en somut verileri ortaya koydu. 22 Aralık 2025 itibarıyla güncellenen bu verilere göre, piyasa profesyonellerinin enflasyon beklentilerinde belirgin bir aşağı yönlü revizyon gözlemleniyor. Bu durum, yıl sonu enflasyon tahminlerinin %31,17 seviyesine gerilemesiyle birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı hesaplamalarını da doğrudan etkiliyor.
İşte Merkez Bankası anketinden öne çıkan kritik rakamlar ve maaşlara olası etkileri:
Enflasyon Beklentilerinde Gerileme
Anket sonuçları, enflasyonun hız kesme eğiliminde olduğunu ve beklentilerin iyileştiğini gösteriyor. Katılımcıların sunduğu veriler şu şekilde şekillendi:
Aralık Ayı Artış Beklentisi: Geçtiğimiz ay %1,16 olan beklenti, bu ay %1,08 seviyesine çekildi.
Cari Yıl Sonu Beklentisi: %32,20 seviyesinden %31,17’ye düşerek psikolojik sınır olan %32'nin altına indi.
Gelecek Projeksiyonu: 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %23,35’e, 24 ay sonrası için ise %17,45’e gerileyerek orta vadeli düşüş eğilimini korudu.
Memur ve Emekli Zammına Yansıması
Aralık ayı enflasyonunun %1,08 civarında gelmesi durumunda, 5 aylık kesinleşen verilere son parça eklenmiş olacak. Bu senaryoya göre Ocak 2026 zam tablosu şu şekilde netleşebilir:
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini olan %31,17 gerçekleşirse, emeklilerin 6 aylık enflasyon zammı yaklaşık %12,50 ile %13,50 bandında oluşacaktır. Bu oran, herhangi bir refah payı eklenmeksizin sadece enflasyondan doğan yasal artışı temsil etmektedir.
Memur ve Memur Emeklileri: Memurlar için durum biraz daha karmaşık bir hesaplama içeriyor. Toplu sözleşmeden gelen %11'lik artışın üzerine, 6 aylık enflasyonun %10'u aşan kısmı fark olarak eklenecek. Piyasa beklentileri doğrultusunda bir Aralık verisi gelirse, memurların toplam zam oranının %16,50 ile %17,50 arasında kalması muhtemel görünüyor.