Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 4000

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada, 04 Kasım 2025 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda planlanan bedelsiz sermaye artırımının 19 Aralık 2025 tarihli olağanüstü genel kurulda kabul edildiği belirtildi.

Buna göre, 21.750.120,88 TL olan mevcut sermaye, iç kaynaklardan karşılanmak üzere %4.000 oranında artırılarak 891.754.956,08 TL’ye yükseltilecek. Sermaye artırımında özsermaye enflasyon düzeltme farkları, geçmiş yıl kârları ve diğer sermaye yedeklerinin kullanılacağı ifade edildi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimiz 19.12.2025 (bugün) tarihli olağanüstü genel kurulu gerçekleştirilmiş olup, sermaye artırımı hakkındaki gündem maddesi kabul edilmiştir.