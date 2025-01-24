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Aygaz bilanço tarihi belli oldu

Aygaz A.Ş. bugün KAP'a '2024 4. Çeyrek Finansal Takvim'e ilişkin bilgilendirmede bulundu.

24 Ocak 2025 | 18:25
Aygaz bilanço tarihi belli oldu

AYGAZ'dan bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle: Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 17 Şubat 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilemez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.

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