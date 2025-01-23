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Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihi belli oldu

Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. bugün KAP'a 2024 4. çeyrek finansal takvime ilişkin bilgilendirmede bulundu.

23 Ocak 2025 | 18:32
Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihi belli oldu

Tüpraş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin finansal raporların 17 Şubat'ta açıklanması planlanıyor.Tüpraş'tan KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:

Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 17 Şubat 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilemez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.

 

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Tüpraş Hisse Haberleri (TUPRS)
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Halka arz planlayan şirketin hedefinde yeni pazarlar var
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
22 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması var
VakıfBank, Taksim Otelcilik'in paylarını satın aldı
Otokar (OTKAR) bilanço tarihi belli oldu
Tofaş (TOASO) bilanço tarihi belli oldu
Mavi Giyim'den (MAVI) SPK başvurusu
Türk Traktör’den (TTRAK) sermaye tavanı artırımı kararı
GERİ
İLERİ
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