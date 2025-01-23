Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihi belli oldu

Tüpraş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin finansal raporların 17 Şubat'ta açıklanması planlanıyor.Tüpraş'tan KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:

Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 17 Şubat 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilemez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.