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Haziranda en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde haziranda en yüksek aylık reel getiri yüzde 2,82 ile devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) gerçekleşti.

08 Temmuz 2025 | 10:31
Son Güncellenme: 08 Temmuz 2025 | 11:07
Haziranda en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, haziranda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,73, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,82 ile DİBS'te görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 1,5, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,98 ve külçe altın yüzde 0,62 yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,7 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,16 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 2,59, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,06, külçe altın yüzde 1,71 ve dolar yüzde 0,36 reel getiri sağladı, BIST 100 endeksi yüzde 1,1 kayba yol açtı.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,35, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,33 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde BIST 100, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,03, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,49 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,37, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,37 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. 

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,29, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,96 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Yıllıkta en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 29,29 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak belirlendi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 14,41, avro yüzde 4,31 ve DİBS yüzde 0,16 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 2,62 ve BIST 100 endeksi yüzde 27,81 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 5,43 yatırımcısına reel getiri sağlarken, avro yüzde 3,87, DİBS yüzde 7,7, dolar yüzde 10,26 ve BIST 100 endeksi yüzde 33,48 kayba yol açtı.

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