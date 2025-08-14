Bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 200

DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) dün (13 Ağustos) KAP'a yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu. Şirket yönetim kurulu yüzde 200 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. KAP'a yapılan bildirim şöyle:



Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

- Mevcut 130.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak koşuluyla 50.000.000 TL'si Sermaye Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkları hesabından, 210.000.000 TL'si Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından karşılanmak üzere toplam 260.000.000 TL artırılarak 390.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 260.000.000 TL nominal değerli payların 70.000.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 190.000.000 TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline pay olarak verilmesine,

- Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

- İhraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere bedelsiz sermaye artırımına ilişkin gerekli diğer işlemler için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

