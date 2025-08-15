Bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 900

ALVES Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş., bugün (15 Ağustos) KAP'a yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu. Şirket yönetim kurulu yüzde 900 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

KAP'a yapılan bildirim şöyle:

"Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1) II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmak kaydıyla Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 1.440.000.000TL artırılarak 160.000.000TL'den 1.600.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2) Artırılan tutarın tamamının 30.06.2025 tarihli finansal tablolarında yer alan ; "Sermaye Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkları hesabından 174.335.915,28 TL, hisse senedi ihraç (emisyon) primleri hesabından 837.143.769,86 TL, Geçmiş Yıl Kârları" hesabından 428.520.314,86 TL" karşılanmasına,

3) Sermaye artırımına konu tutarın Şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine,

4) Artırılan 1.440.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden payların 216.000.000 TL tutarındaki (216.000.000 adet) kısmının nama yazılı A grubu imtiyazlı paylardan, 1.224.000.000 TL tutarındaki (1.224.000.000 adet) kısmının ise hamiline yazılı B grubu paylardan oluşmasına,

5) Sermaye artırımı ile ilgili gerekli izin ve onayların alınmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir."