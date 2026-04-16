Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı belli mi?

Başvuru Şartları Neler Olacak?

Resmi kılavuz yayımlandığında netleşecek olsa da, Adalet Bakanlığı alımlarında kemikleşmiş bazı kriterler bulunmaktadır:

KPSS Puanı: Başvurularda 2024 KPSS puanı kullanılacaktır. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için genellikle en az 70 puan sınırı istense de, bazı kadrolarda bu sınırın esnetilmesi adayların beklentileri arasındadır.

Yaş Şartı: İKM kadrosu için 30, zabıt katipliği ve diğer memurluklar için 35 yaşını bitirmemiş olmak.

Eğitim: En az lise mezunu olmak (Kadrolara göre ilgili bölümlerden mezuniyet şartı aranabilir).

Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?

Platform: Başvurular geçmiş yıllarda olduğu gibi kağıt ortamında değil, tamamen dijital ortamda e-Devlet üzerinden, Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) aracılığıyla alınacaktır.

Takip: İlan yayımlandığı anda kadro dağılımı, özel şartlar ve sınav tarihleri Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilecektir.