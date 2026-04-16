Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı belli mi?

Adalet Bakanlığı bünyesinde binlerce adayın heyecanla beklediği 15 bin personel alımı süreci, yeni dönem planlamalarıyla birlikte kritik bir aşamaya geldi. 16 Nisan 2026 itibarıyla, adayların gözü kulağı yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten gelecek resmi takvim açıklamasında.
Eski Bakan Yılmaz Tunç tarafından temelleri atılan plana göre, 15 bin kişilik istihdamın tek seferde değil, parçalı şekilde yapılması öngörülüyor:
1. Etap: 7.500 Personel
2. Etap: 7.500 Personel
Tahmin: İlk etap ilanının Nisan ayı sonuna kadar veya en geç Mayıs başında yayımlanması bekleniyor.
Beklenen Kadrolar ve Kontenjanlar
Alımların büyük çoğunluğunun adliyelerdeki iş yükünü hafifletmek ve ceza infaz kurumlarındaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla şu pozisyonlara yapılması planlanıyor:
İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)
Zabıt Katibi
Mübaşir
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Şoför ve Teknik Hizmetler (Teknisyen, Aşçı vb.)
Başvuru Şartları Neler Olacak?
Resmi kılavuz yayımlandığında netleşecek olsa da, Adalet Bakanlığı alımlarında kemikleşmiş bazı kriterler bulunmaktadır:
KPSS Puanı: Başvurularda 2024 KPSS puanı kullanılacaktır. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için genellikle en az 70 puan sınırı istense de, bazı kadrolarda bu sınırın esnetilmesi adayların beklentileri arasındadır.
Yaş Şartı: İKM kadrosu için 30, zabıt katipliği ve diğer memurluklar için 35 yaşını bitirmemiş olmak.
Eğitim: En az lise mezunu olmak (Kadrolara göre ilgili bölümlerden mezuniyet şartı aranabilir).
Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?
Platform: Başvurular geçmiş yıllarda olduğu gibi kağıt ortamında değil, tamamen dijital ortamda e-Devlet üzerinden, Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) aracılığıyla alınacaktır.
Takip: İlan yayımlandığı anda kadro dağılımı, özel şartlar ve sınav tarihleri Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilecektir.