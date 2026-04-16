Mayıs 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK'te

Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır? (Örnek)

Temmuz 2024 itibarıyla konutlardaki %25 sınırının kalkmış olması nedeniyle, tüm kira artışları yasal olarak TÜFE 12 aylık ortalamasını geçemez. Mayıs ayı için beklenen tahmini bir hesaplama yapacak olursak:

Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL

Tahmini Artış Oranı: %32,50 (Örnektir, net oran 4 Mayıs'ta belli olacak)

Zam Tutarı: 6.500 TL

Yeni Kira Bedeli: 26.500 TL