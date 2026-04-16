Mayıs 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK'te

TÜİK tarafından Nisan ayı enflasyon verilerinin paylaşılmasıyla birlikte, Mayıs 2026 döneminde yenilenecek kira sözleşmeleri için uygulanacak yasal tavan zam oranı netleşecek. Ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK'te. Peki Mayıs 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Ekonomist
Kira artış oranı 2026 Mayıs ayı tablosu için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  verilerine çevrildi. TÜİK tarafından Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber, Nisan ayı kira artış oranı yeniden belirlenecek. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri kira artış oranında önemli rol oynuyor. 

Mayıs 2026 Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak?

Kira artış oranları, her ayın başında bir önceki aya ait enflasyon verileriyle birlikte açıklanır.

Açıklanma Tarihi: 4 Mayıs 2026 Pazartesi

Açıklanma Saati: 10:00

Dayanak Veri: Nisan 2026 enflasyon rakamları (TÜFE 12 aylık ortalama).

Nisan 2026 Enflasyon Beklentisi

Ekonomi çevreleri ve Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre:

Nisan Ayı Beklentisi: %2,11 civarında bir aylık artış öngörülüyor.

Kira Zammı Hesabı: Konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak üst sınır, TÜFE'nin son 12 aylık ortalaması üzerinden belirlenecek. Hatırlatmak gerekirse, Nisan ayı kira zam tavanı (Mart verisiyle) %32,82 olarak gerçekleşmişti.

 

 

 Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır? (Örnek)

Temmuz 2024 itibarıyla konutlardaki %25 sınırının kalkmış olması nedeniyle, tüm kira artışları yasal olarak TÜFE 12 aylık ortalamasını geçemez. Mayıs ayı için beklenen tahmini bir hesaplama yapacak olursak:

Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL

Tahmini Artış Oranı: %32,50 (Örnektir, net oran 4 Mayıs'ta belli olacak)

Zam Tutarı: 6.500 TL

Yeni Kira Bedeli: 26.500 TL
