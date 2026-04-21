Okullar ne zaman kapanacak? 2026 yaz tatili ne zaman başlıyor, hangi gün?

2025-2026 eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşırken, milyonlarca öğrenci ve veli için yılın en uzun dinlenme süreci olan yaz tatili takvimi netleşti.
Okullar Ne Zaman Kapanacak? (2026)
Bu yıl eğitim maratonu Haziran ayının son günlerinde noktalanıyor:
Karnelerin Alınması: 26 Haziran 2026, Cuma
Yaz Tatili Başlangıcı: 29 Haziran 2026, Pazartesi
Bu tarih itibarıyla öğrenciler, yaklaşık üç ay sürecek olan büyük yaz tatiline resmen giriş yapmış olacaklar.
Eğitim Yılı Kapanış Öncesi Kritik Tarihler
Okullar kapanmadan önce öğrencileri bekleyen önemli bir sınav ve etkinlik takvimi bulunuyor:
YKS Maratonu: Üniversite adayı öğrenciler için sınavlar 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Yıl Sonu Etkinlikleri: Haziranda karneler alınmadan önceki son hafta, okullarda genellikle sosyal etkinlikler ve veda törenleri düzenlenecek.
2026 Yaz Tatili Ne Kadar Sürecek?
29 Haziran'da başlayacak olan tatil süreci Temmuz ve Ağustos aylarını tamamen kapsayacak. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının Eylül ayının ikinci haftasında (muhtemelen 14 Eylül 2026) başlaması öngörülüyor. Bu da öğrencilere yaklaşık 11 haftalık kesintisiz bir tatil imkanı tanıyor.
Veliler ve Öğrenciler İçin Notlar
Yaz Okulları: Milli Eğitim Bakanlığı'nın açacağı yaz okulları ve spor kursları genellikle Temmuz ayının ilk haftası itibarıyla faaliyetlerine başlayacaktır.
Kitap Seçimi: Tatil sürecinde hem dinlenmek hem de öğrenilen bilgileri taze tutmak adına okul yönetimlerinin önereceği yaz okuma listelerine göz atmak faydalı olabilir.