Bir zamanlar tarım arazisiydi, şimdi balık avlanıyor

Aydın’da nehir ve derelerin taşması sonucu sular altında kalan tarım arazilerinde artık balık tutuluyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Aydın’ın Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri ile çevredeki derelerin taşması sonucu bazı tarım arazileri su altında kaldı. Çiftçiler ve balıkçılar artık bu bölgede balık avlıyor.

1 Tarım arazileri suyla kaplandı

Tarım arazileri suyla kaplandı

Kentte etkili olan yağışların ardından yaşanan taşkında Sarıkemer, Avşar, Yeşilköy ve Akçakaya mahallelerindeki buğday ve arpa ekili tarım arazileri suyla doldu.

2 Balıkların bir kısmı tarım arazilerine geçti

Balıkların bir kısmı tarım arazilerine geçti

Suların yanı sıra sudaki balıkların bir kısmı da tarım arazilerine geçti.

3 Bölgede balık avlanıyor

Bölgede balık avlanıyor

Bölgedeki bazı balıkçılar ve çiftçiler kayıkla açıldıkları suda balık avladı.

4 "Buğday tarlasının içine ağ atıyoruz"

"Buğday tarlasının içine ağ atıyoruz"

AA muhabirine açıklama yapan Yeşilköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fahrettin Öztürk, buğday tarlasının içine ağ attıklarını belirtti.

5 "Bugün henüz balık yakalayamadık"

"Bugün henüz balık yakalayamadık"

Öztürk, henüz avlanamadıklarını belirterek, "Bugün henüz balık yakalayamadık dün biraz yakalamıştık." dedi.
