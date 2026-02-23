Bir zamanlar tarım arazisiydi, şimdi balık avlanıyor

Aydın’ın Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri ile çevredeki derelerin taşması sonucu bazı tarım arazileri su altında kaldı. Çiftçiler ve balıkçılar artık bu bölgede balık avlıyor.
1 Tarım arazileri suyla kaplandı
Kentte etkili olan yağışların ardından yaşanan taşkında Sarıkemer, Avşar, Yeşilköy ve Akçakaya mahallelerindeki buğday ve arpa ekili tarım arazileri suyla doldu.
2 Balıkların bir kısmı tarım arazilerine geçti
Suların yanı sıra sudaki balıkların bir kısmı da tarım arazilerine geçti.
3 Bölgede balık avlanıyor
Bölgedeki bazı balıkçılar ve çiftçiler kayıkla açıldıkları suda balık avladı.
4 "Buğday tarlasının içine ağ atıyoruz"
AA muhabirine açıklama yapan Yeşilköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fahrettin Öztürk, buğday tarlasının içine ağ attıklarını belirtti.