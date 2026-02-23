Havacılığın görünmez yasası: Uçak kapıları neden hep soldadır?

Havacılık, emekleme dönemindeyken pek çok kuralını ve terimini denizcilikten ödünç almıştır. Tıpkı gemilerde olduğu gibi uçaklarda da:

İskele (Port): Sol taraf

Sancak (Starboard): Sağ taraf

Eski gemilerde dümen palası sağ tarafta bulunduğu için gemiler limana genellikle sol taraflarından (iskele) yanaşırdı. Bu durum, yolcu ve yük tahliyesinin sol taraftan yapılmasını bir standart haline getirdi. Havacılık sektörü de bu "güvenli yanaşma" disiplinini doğrudan uçak tasarımlarına entegre etti.