YKS başvuruları bitti mi? 2026 YKS kaç gün kaldı?

Ödeme Detayları ve Banka Kanalları

Bu yıl her oturum için belirlenen 700 TL'lik sınav ücreti, ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu pek çok banka üzerinden yatırılabiliyor. Ancak bankalar arasında işlem farkları olduğu için şu noktalara dikkat edilmeli:

Ziraat Bankası: Şubelerden veya ATM’den ödeme yapılamıyor; sadece mobil ve internet bankacılığı kullanılabiliyor.

En Kolay Yöntem: ÖSYM’nin kendi sitesi olan sanalpos.osym.gov.tr adresi üzerinden herhangi bir banka veya kredi kartı ile hızlıca ödeme yapabilirsiniz.

Ödeme Onayı: Ücreti yatırdıktan sonra mutlaka ÖSYM AİS üzerinden "Başvuru Kayıt Bilgileri" kısmını kontrol ederek başvurunuzun "Onaylandı" durumunda olduğundan emin olun.