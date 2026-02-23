YKS başvuruları bitti mi? 2026 YKS kaç gün kaldı?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru maratonunda bugün itibarıyla kritik bir noktadayız. 6 Şubat'ta başlayan süreçte yaklaşık 17 gün geride kaldı ve son başvuru tarihi hızla yaklaşıyor.
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için maraton resmen başladı ve adaylar için en kritik döneme girildi.
Kritik Tarihler ve Sınav Takvimi
Başvuru süresinin bitmesine yaklaşık bir hafta kaldı. Adayların sistemde yoğunluk oluşmadan işlemlerini tamamlaması önem arz ediyor.
Normal Başvuru Bitiş: 2 Mart 2026
Geç Başvuru Dönemi: 10 - 12 Mart 2026 (Ücret %50 artırımlı)
Büyük Maraton (Sınav Günleri):
TYT: 20 Haziran 2026 Cumartesi
AYT: 21 Haziran 2026 Pazar (Sabah)
YDT: 21 Haziran 2026 Pazar (Öğleden sonra)
Sonuç İlanı: 22 Temmuz 2026
YKS sınavına ise 116 gün kaldı.
Ödeme Detayları ve Banka Kanalları
Bu yıl her oturum için belirlenen 700 TL'lik sınav ücreti, ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu pek çok banka üzerinden yatırılabiliyor. Ancak bankalar arasında işlem farkları olduğu için şu noktalara dikkat edilmeli:
Ziraat Bankası: Şubelerden veya ATM’den ödeme yapılamıyor; sadece mobil ve internet bankacılığı kullanılabiliyor.
En Kolay Yöntem: ÖSYM’nin kendi sitesi olan sanalpos.osym.gov.tr adresi üzerinden herhangi bir banka veya kredi kartı ile hızlıca ödeme yapabilirsiniz.
Ödeme Onayı: Ücreti yatırdıktan sonra mutlaka ÖSYM AİS üzerinden "Başvuru Kayıt Bilgileri" kısmını kontrol ederek başvurunuzun "Onaylandı" durumunda olduğundan emin olun.
Adaylara Önemli Hatırlatmalar
Fotoğraf Güncelliği: Eğer ÖSYM sistemindeki fotoğrafınızın süresi dolmuşsa (50 aydan eski ise), başvurunuzu e-Devlet üzerinden yapamazsınız; bir Başvuru Merkezine (genellikle liseler veya ÖSYM büroları) gitmeniz gerekir.
Sınav Merkezi Tercihi: Adaylar en fazla 2 farklı sınav merkezi tercihi yapabilirler. Tercih ettiğiniz bölgelerin ulaşım durumunu şimdiden göz önünde bulundurmanızda fayda var.