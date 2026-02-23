Ara tatil ne zaman? 2026 ikinci ara tatil tarihleri

MEB'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yayımladığı takvim, Mart ayında hem öğrenciler hem de veliler için oldukça uzun bir mola imkanı sunuyor. İkinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile kesişmesi, tatil planlarını daha da cazip hale getirdi.

İşte 23 Şubat 2026 itibarıyla güncel tatil takvimine dair bilmeniz gerekenler:

İkinci Ara Tatil ve Bayram Birleşimi

Bu yıl takvimdeki en dikkat çekici detay, ara tatilin bitiş günü ile bayramın ilk gününün aynı tarihe denk gelmesi.

Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi

Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım gün tatil)

Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar