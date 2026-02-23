Ara tatil ne zaman? 2026 ikinci ara tatil tarihleri

2026 yılı eğitim takviminde öğrenci ve velileri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan güncel takvime göre, ikinci dönem ara tatili ile Ramazan Bayramı aynı tarihlere denk gelerek doğal bir birleşme sağladı.
MEB'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yayımladığı takvim, Mart ayında hem öğrenciler hem de veliler için oldukça uzun bir mola imkanı sunuyor. İkinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile kesişmesi, tatil planlarını daha da cazip hale getirdi.
İşte 23 Şubat 2026 itibarıyla güncel tatil takvimine dair bilmeniz gerekenler:
İkinci Ara Tatil ve Bayram Birleşimi
Bu yıl takvimdeki en dikkat çekici detay, ara tatilin bitiş günü ile bayramın ilk gününün aynı tarihe denk gelmesi.
Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi
Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım gün tatil)
Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar
Okullar Ne Zaman Kapanacak?
Eğitim yılının sona ereceği tarihle ilgili küçük bir düzeltme yapmakta fayda var; MEB takvimine göre okullar Haziran ayının başında değil, sonuna doğru tatile girecek:
Ders Yılının Sonu: 26 Haziran 2026 Cuma
Karne Günü: 26 Haziran 2026