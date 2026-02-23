TOKİ Uşak kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Uşak TOKİ çekilişi nereden izlenir?

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında bugüne kadar 69 ilde tamamlanan kura çekimlerinde 312 bin 290 hak sahibi belirlenmişken, bu hafta 6 ilde daha toplam 19 bin 543 konutun kurası noter huzurunda çekilecek.
1 TOKİ Uşak kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?
UŞAK
Tarih: 24 Şubat Salı
Saat: 11:00
Yer: Uşak Üniversitesi Recep Tayyip ERDOĞAN Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu
Sonuçlar Nasıl Takip Edilecek?
Kura çekilişleri TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlanacak. Kura çekimi tamamlanan illerdeki isim listeleri ise gün sonunda şu platformlardan sorgulanabilir:
e-Devlet: "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranı.
TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ile.
Bu Haftanın Kura Takvimi (24-27 Şubat)
Bu hafta 6 farklı ilde toplam 19 bin 543 konut için noter huzurunda çekiliş yapılacak. Takvim şu şekilde ilerleyecek:
24 Şubat Salı: Uşak (2.558 konut)
25 Şubat Çarşamba: Isparta (2.889 konut)
26 Şubat Perşembe: Burdur (2.206 konut)
27 Şubat Cuma: Edirne (2.530 konut), Denizli (6.370 konut) ve Osmaniye (2.990 konut)
TOKİ tarafından açıklanan ve milyonlarca hak sahibini yakından ilgilendiren anahtar teslim sürecine ilişkin detaylı takvim ve aşamalar belli oldu. Konutlar için kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre aşamalı olarak tamamlanacak. Resmi olarak belirlenen ilk teslimat tarihi Mart 2027 itibarıyla başlayacak.