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Beşiktaş, borsada geçen ay yatırımcısının yüzünü güldürdü

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 15,9 yükselişle tamamlayan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

03 Aralık 2023 | 12:19
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Beşiktaş, borsada geçen ay yatırımcısının yüzünü güldürdü

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, geçen ay yüzde 1,6 değer kazanarak 4.930,21 puanla rekor seviyeyi gördü.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 15,9 yükselişle tamamlayan Beşiktaş yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Beşiktaş'ın hisse fiyatı geçen ay 58,50 lirayla tavan oldu.

AA'nın derlemesine göre Süper Lig'de sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, efsane oyuncularından Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından yükselişe geçti. Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından zirve mücadelesine ortak olan Beşiktaş, rakiplerini borsada geride bıraktı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri de geçen ay yüzde 2,9 değer kazandı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Avcı'nın ikinci dönemde göreve gelmesinin ardından çıkışa geçti.

- Galatasaray ve Fenerbahçe yatırımcısını üzdü

Kasım ayında borsada Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 5,9, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları yüzde 9,8 kaybettirdi.

Spor kulüplerinin hisseleri, geçen yılın sonuna göre sert yükselişler kaydetti. Geçen yılı 5,94 lirayla tamamlayan Beşiktaş'ın hisse fiyatı, kasım ayında kadar çıkarak 8 katını aşarak 51,35 liraya çıktı. Beşiktaş böylece yatırımcısına yıl sonuna göre yüzde 764,5 kazandırdı.

Bu dönemde, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 83,5, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 68, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 15,5 arttı.

- Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin piyasa değeri geçen ay rekor seviyeyi gördü

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Beşiktaş sahip oldu. Beşiktaş, kasım ayını 12 milyar 324 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Beşiktaş'ı, 12 milyar 125 milyon 50 bin lirayla Fenerbahçe, 8 milyar 521 milyon 200 bin lirayla Galatasaray, 3 milyar 180 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

Geçen ay içerisinde Fenerbahçe'nin piyasa değeri 13 milyar 362 milyon 300 bin lirayla, Beşiktaş'ın piyasa değeri de 12 milyar 936 milyon lirayla tarihi zirveyi gördü. (Anadolu Ajansı)

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