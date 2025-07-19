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Yeni Toyota Corolla Cross Hybrid satışa çıktı: Fiyatı belli oldu

Toyota, beşinci nesil hibrit motor teknolojisiyle donatılan Yeni Corolla Cross Hybrid modelini Türkiye'de satışa sunduğunu duyurdu.

19 Temmuz 2025 | 02:07
Son Güncellenme: 19 Temmuz 2025 | 02:18
Yeni Toyota Corolla Cross Hybrid satışa çıktı: Fiyatı belli oldu

Toyota Yeni Corolla Cross Hybrid modelini Türkiye'de satışa sundu. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları, modelin fotoğrafları ve açıklanan satış fiyatı

1 MOTOR

MOTOR

Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni Corolla Cross Hybrid, 1.8 litrelik tam hibrit motoruyla 140 beygir güç ve 185 Nm tork üretiyor. Marka, önden çekişli olarak sunulan modelin birleşik yakıt tüketimi 5.0-5.1 litre, karbon salımının ise 113-115 gram arasında ölçüldüğünü söylüyor.

2 YENİ GÖVDE RENKLERİ

YENİ GÖVDE RENKLERİ

Yeni Corolla Cross Hybrid'in dış tasarımında petek desenli ön ızgara, LED farlar ve 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar yer alıyor. Modelde Titanyum Mavi, Elmas Gümüş Gri, Kumtaşı ve Egzotik Kırmızı gibi yeni gövde renkleri dikkat çekerken, mevcut renk seçenekleri de korunuyor.
 

3 KABİN TASARIMI

KABİN TASARIMI

Yenilenen kabin tasarımında ise 10.5 inç multimedya sistemi, 12.3 inç dijital gösterge paneli, kablosuz şarj ünitesi, JBL ses sistemi ve ambiyans aydınlatmaları yer alıyor. Sürgülü kol dayama, yeni vites tasarımı ve ısıtmalı direksiyon gibi detaylar iç mekanda sunuluyor.



 

4 ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

Tüm versiyonlarda kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, çift bölgeli otomatik klima, geri görüş kamerası, tavan rayı, Akıllı Çalıştırma Sistemi ve Toyota Safety Sense 3 güvenlik paketi yer aldı.

Passion donanımında bunlara ek olarak panoramik cam tavan, elektrikli bagaj kapağı, akıllı giriş sistemi ve özel LED aydınlatmalar yer aldı.

En üst seviye olan Passion X-Pack versiyonunda Panoramik Görüntü Monitörü, Akıllı Park Asistanı, adaptif uzun farlar, dekoratif LED ön ızgara, ambiyans aydınlatma, JBL ses sistemi, spor koltuklar, sürücü ve ön yolcu için koltuk ısıtma, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu ve Nanoe X teknolojili klima gibi ek donanımlar kullanıldı. Bu versiyonda ayrıca Kör Nokta Uyarı Sistemi, Güvenli Çıkış Asistanı ve Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi gibi gelişmiş güvenlik destekleri yer aldı.

5 GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Yeni Corolla Cross Hybrid, Toyota Safety Sense 3 güvenlik paketiyle geliyor. Açıklamaya göre modelde Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Adaptif Hız Sabitleyici, Akıllı Şerit Takip Sistemi, Trafik İşareti Algılama, Kavşak Çarpışma Önleme, Acil Sürüş Durdurma Sistemi ve Otomatik Uzun Far gibi sürüş destek sistemleri yer aldı. Toyota, TNGA-C platformunu kullandığı bu modelde, gövde yapısında hafif ancak dayanımı yüksek malzemeler tercih etti. Modelde sekiz hava yastığına yer verdi. Ön koltuklar arasına yerleştirilen ön orta hava yastığıyla sürücü ve yolcu arasındaki çarpışma riskini azaltmayı hedefledi.

6 5. NESİL HİBRİT

5. NESİL HİBRİT

Toyota, Yeni Corolla Cross Hybrid modelinde beşinci nesil hibrit sistemini kullandı. Markanın açıklamasında bu sistemle birlikte yakıt tüketimi ve emisyon salımının azaltıldığıni sürüş tepkilerinin artırıldığı belirtiliyor.

7 SATIŞ FİYATI NE KADAR?

SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Açıklamaya göre yeni Corolla Cross Hybrid, Flame, Passion ve Passion X-Pack olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle 2 milyon 75 bin liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Modelin Passion versiyonu 2 milyon 190 bin liradan, en üst seviye olan Passion X-Pack ise 2 milyon 650 bin liradan satışa çıktı.
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