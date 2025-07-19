Yeni Toyota Corolla Cross Hybrid satışa çıktı: Fiyatı belli oldu

Açıklamaya göre yeni Corolla Cross Hybrid, Flame, Passion ve Passion X-Pack olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle 2 milyon 75 bin liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Modelin Passion versiyonu 2 milyon 190 bin liradan, en üst seviye olan Passion X-Pack ise 2 milyon 650 bin liradan satışa çıktı.