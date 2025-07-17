Yeni Renault Austral Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı

Yeni Renault Austral, tamamen yenilenen ön ve arka tasarımı, daha kaslı hatları ve yüksek kaliteli detaylarıyla Renault’nun yeni tasarım dilini yansıtıyor. Rafale ile benzer ön yüz tasarımı sayesinde aileye ait bir görsel imaj ortaya çıkıyor. Türkiye pazarında techno ve sportif detaylarıyla öne çıkan esprit Alpine donanımları sunuluyor.

techno versiyonda güvenlik paketleri, krom tavan barları ve Google hizmetleri dikkat çekerken; esprit Alpine, siyah tavan barları, özel “Altitude” 20 inç jantlar, karbon görünümlü koltuk döşemeleri ve mavi dikiş detaylarıyla fark yaratıyor LED farlar, 3D görünüme sahip yeni arka aydınlatmalar ve esprit Alpine versiyonunda sunulan Saten Sedef Beyaz gibi özel renkler, Austral’i sınıfında öne çıkarıyor.