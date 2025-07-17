Yeni Renault Austral Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "Yeni Renault Austral, geniş iç hacmi, 200 hp’lik tam hibrit motoru, gelişmiş 4Control sürüş teknolojisi ve sürücü tanıma sistemiyle, üst segmentte de ciddi bir alternatif sunuyor. Yeni yüzüyle Austral’in yine büyük ilgi göreceğine inanıyorum." dedi. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları:
1 TASARIMI DİKKAT ÇEKİYOR
Yeni Renault Austral, tamamen yenilenen ön ve arka tasarımı, daha kaslı hatları ve yüksek kaliteli detaylarıyla Renault’nun yeni tasarım dilini yansıtıyor. Rafale ile benzer ön yüz tasarımı sayesinde aileye ait bir görsel imaj ortaya çıkıyor. Türkiye pazarında techno ve sportif detaylarıyla öne çıkan esprit Alpine donanımları sunuluyor.
techno versiyonda güvenlik paketleri, krom tavan barları ve Google hizmetleri dikkat çekerken; esprit Alpine, siyah tavan barları, özel “Altitude” 20 inç jantlar, karbon görünümlü koltuk döşemeleri ve mavi dikiş detaylarıyla fark yaratıyor LED farlar, 3D görünüme sahip yeni arka aydınlatmalar ve esprit Alpine versiyonunda sunulan Saten Sedef Beyaz gibi özel renkler, Austral’i sınıfında öne çıkarıyor.
2 KABİNDE 12 İNÇLİK EKRANLAR VAR
Google entegre openR Link sistemi, 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 12 inç multimedya ekranıyla toplam 774 cm²’lik bir dijital alan sunuyor. Harman Kardon ses sistemi, Jean-Michel Jarre iş birliğiyle geliştirilen ses efektleriyle premium bir deneyim vadediyor.
3 KİŞİSELLEŞTİRME ÖZELLİKLERİ
Yeni Renault Austral, kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan sürücü tanıma sistemi ile geliyor.
Açıklamaya göre araç, profil verileri sayesinde kullanıcıyı tanıyor ve koltuk pozisyonu, dikiz aynası ayarı, ambiyans ışığı, ekran tercihleri ve sürüş modları gibi birçok detayı otomatik olarak sürücünün tercihlerine göre ayarlıyor. Ayrıca, sürücüyü özel bir “karşılama senaryosu” ile karşılayan bu sistem, dijital ekranlarda özel animasyonlar ve ses efektleriyle modern bir deneyim vadediyor.
4 MOTOR SEÇENEKLERİ
Yeni Austral’in kalbinde yer alan E-Tech Full Hybrid güç aktarma sistemi; 1.2 litrelik turbo benzinli motor, iki elektrik motoru ve akıllı şanzımanla birlikte çalışıyor. Toplamda 200 hp güç üreten sistem, 0’dan 100 km/s hızlanmayı 8,4 saniyede tamamlıyor. Açıklamaya göre ortalama yakıt tüketimi 4,7 lt/100 km, emisyon değeri ise 107 g/km (WLTP).
Bu sistem, tamamen elektrikli sürüşten hibrit moda geçişe kadar farklı sürüş senaryolarında enerji yönetimini otomatik olarak üstleniyor. Ayrıca ülkemizde 160 hp mild hybrid CVT otomatik şanzımana sahip motor da sunuluyor.
5 SÜRÜŞ DİNAMİKLERİ
4Control dört tekerlekten yönlendirme sistemi sayesinde Austral, 10.1 metrelik dönüş çapı ile şehir içi kullanımda manevra kabiliyeti vadediyor. Multi-Sense özelliği sayesinde ise kullanıcılar sürüş modunu (Eco, Comfort, Sport,Perso) tercihlerine göre ayarlayabiliyor.
6 GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ
Yeni Renault Austral, 28 farklı gelişmiş sürüş destek sistemiyle geliyor.
Bunlar arasında; Şerit Takip Asistanı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Otomatik Acil Frenleme Sistemi gibi güvenlik sistemleri yer alıyor. Seviye 2 otonom sürüş özelliği sunan Aktif Sürüş Yardımı (Active Driver Assist), şerit ortalama ve adaptif hız sabitleyici var.
Güvenlik Puanı ve Güvenlik Koçu özellikleri ise sürücünün sürüş tarzını analiz ederek iyileştirme önerileri sunuyor. My Safety Switch özelliği ile ADAS sistemleri tek tuşla kişiye özel ayarlarla devreye alınabiliyor.
7 527 LİTRELİK BAGAJ HACMİ
E-Tech 200 hp versiyonunda bagaj hacmi 527 ile 1.736 litre arasında değişirken, mild hybrid versiyonda bu alan 555 ile 1.761 litreye ulaşıyor.
8 YENİ AUSTRAL SATIŞ FİYATI NE KADAR?
Markanın açıklamasına göre yenilenen model, 2.190.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.