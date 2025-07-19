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BYD Türkiye uzaktan güncelleme sunmaya başladı

BYD Türkiye, uzaktan yazılım güncellemesi başlattı

19 Temmuz 2025 | 02:12
Son Güncellenme: 19 Temmuz 2025 | 02:18
BYD Türkiye uzaktan güncelleme sunmaya başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre 'Uzaktan Yazılım Güncellemesi' (OTA-Over the Air) teknolojisi ile kullanıcılar, en yeni araç güncellemelerini yetkili servislere gitmeden gerçekleştirebiliyor.

Açıklamaya göre yazılım güncellemeleri, modellerine göre farklılık göstererek kademeli olarak sunuluyor. Açıklamaya göre güvenlik, sürüş deneyimi, konfor ve multimedya gibi alanlarda güncellemeler, kullanıcıların BYD'nin son teknolojilerine ulaşmalarını sağlıyor.

Paylaşılan bilgiye göre araç park halindeyken ve şarj seviyesi yüzde 20'nin üzerindeyken güvenli koşullarda yapılabilen uzaktan güncelleme işlemleri, aracın multimedya ekranından takip edilebiliyor. AA

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