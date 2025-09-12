DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM DGS ek tercih taban puanlar ve boş kontenjanlarda

DGS KAYITLARI BAŞLADI

İlk yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar için kayıtlar 11-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen adaylar, e-Devlet Kapısı üzerinden 11-15 Eylül tarihleri arasında (15 Eylül saat 23.59'a kadar) işlemlerini tamamlayabilir. E-kayıt işleminin başarılı olduğunu gösteren onay yazısının alınması zorunludur. Fiziki kayıt işlemleri ise 17 Eylül'e kadar devam edecek.

DGS ek tercih kılavuzunun ve başvuru tarihlerinin, kayıt işlemlerinin sona ereceği 17 Eylül tarihinden sonra duyurulması bekleniyor. Ek tercihlerin, YKS ek tercihleriyle birlikte aynı dönemde başlaması da olasılıklar arasında yer alıyor. Adayların mağduriyet yaşamaması için ÖSYM'nin resmi duyurularını yakından takip etmesi gerekiyor.