DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM DGS ek tercih taban puanlar ve boş kontenjanlarda

İlk yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, bir programa yerleşemeyen adayların gözü şimdi DGS ek tercih takvimine çevrildi. Adaylar, boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek yerleştirme başvurularının tarihlerini merakla bekliyor.
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir programa yerleşen adayların kayıt işlemleri devam ederken, bir programa yerleşemeyenler için ek tercih takvimi merak konusu oldu. Henüz net bir tarih açıklanmasa da, ek tercihlerin kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.
DGS KAYITLARI BAŞLADI
İlk yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar için kayıtlar 11-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen adaylar, e-Devlet Kapısı üzerinden 11-15 Eylül tarihleri arasında (15 Eylül saat 23.59'a kadar) işlemlerini tamamlayabilir. E-kayıt işleminin başarılı olduğunu gösteren onay yazısının alınması zorunludur. Fiziki kayıt işlemleri ise 17 Eylül'e kadar devam edecek.
DGS ek tercih kılavuzunun ve başvuru tarihlerinin, kayıt işlemlerinin sona ereceği 17 Eylül tarihinden sonra duyurulması bekleniyor. Ek tercihlerin, YKS ek tercihleriyle birlikte aynı dönemde başlaması da olasılıklar arasında yer alıyor. Adayların mağduriyet yaşamaması için ÖSYM'nin resmi duyurularını yakından takip etmesi gerekiyor.
DGS BOŞ KONTENJAN SAYISI NE KADAR?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Örgün eğitim, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarına toplam 103 bin 76 adayın tercih yaptığı sınavda, yerleşen aday sayısı 56 bin 643 olarak belirlendi.
İlk yerleştirme sonuçlarının ardından, DGS’de 19 bin 89 kontenjanın boş kaldığı duyuruldu. Ancak bu sayı kesin değil. Boş kontenjan sayısı, yerleşen adayların kayıt işlemlerini tamamlamasının ardından netleşecek. Ek yerleştirme sürecine girecek adayların, kesin kontenjan sayıları için resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.
2025 DGS TABAN PUANLARI LİSTESİ
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının ardından adayların merakla beklediği taban ve tavan puan listesi ÖSYM tarafından duyuruldu. Yayımlanan bu liste ile birlikte, boş kalan kontenjanlar ve üniversitelerin taban puanları netleşmiş oldu.
ÖSYM tarafından yayınlanan listeye göre, bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci başlayacak. Üniversitelerin kalan ek kontenjanları, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzunda detaylı olarak yer alacak. Bu kılavuz, ikinci bir şans arayan adaylar için kritik bir yol haritası sunacak.
