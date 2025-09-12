12 Dev Adam Yunanistan'ı ezdi geçti: Türkiye finalde

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maçında A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Turnuvada namağlup ilerleyen Türkiye pazar günü finalde Almanya ile karşılaşacak. İşte maçtan detaylar ve tarihi maçın fotoğrafları:
Türkiye: Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Cedi Osman 17, Shane Larkin 14, Furkan Korkmaz 7, Alperen Şengün 15, Ömer Yurtseven, Onuralp Bitim 6, Ercan Osmani 28, Şehmus Hazer 7, Adem Bona
Başantrenör: Ergin Ataman
Yunanistan: Kostas Papanikolaou 2, Kostas Sloukas 15, Dimitrios Katsivelis, Giannoulis Larentzakis 3, Giannis Antetokounmpo 12, Alexandros Samodurov 3, Thanasis Antetokounmpo 4, Vasilis Toliopoulos, Tyler Dorsey 9, Kostas Antetokounmpo 6, Penagiotis Kalaitzakis 11, Kostas Mitoglou 3
Başantrenör: Vasileios Spanoulis
1. Periyot: 16-26 (Türkiye)
Devre: 31-49 (Türkiye)
3. Periyot: 51-72 (Türkiye)