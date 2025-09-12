ARA
DOLAR
41,37
0,11%
DOLAR
EURO
48,57
0,16%
EURO
GRAM ALTIN
4844,79
0,35%
GRAM ALTIN
BIST 100
10372,04
-0,10%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

12 Dev Adam Yunanistan'ı ezdi geçti: Türkiye finalde

A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi ve Almanya’nın rakibi oldu.


Son Güncellenme:
12 Dev Adam Yunanistan'ı ezdi geçti: Türkiye finalde

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maçında A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Turnuvada namağlup ilerleyen Türkiye pazar günü finalde Almanya ile karşılaşacak. İşte maçtan detaylar ve tarihi maçın fotoğrafları:
 

Türkiye: Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Cedi Osman 17, Shane Larkin 14, Furkan Korkmaz 7, Alperen Şengün 15, Ömer Yurtseven, Onuralp Bitim 6, Ercan Osmani 28, Şehmus Hazer 7, Adem Bona
Başantrenör: Ergin Ataman

Yunanistan: Kostas Papanikolaou 2, Kostas Sloukas 15, Dimitrios Katsivelis, Giannoulis Larentzakis 3, Giannis Antetokounmpo 12, Alexandros Samodurov 3, Thanasis Antetokounmpo 4, Vasilis Toliopoulos, Tyler Dorsey 9, Kostas Antetokounmpo 6, Penagiotis Kalaitzakis 11, Kostas Mitoglou 3
Başantrenör: Vasileios Spanoulis

1. Periyot: 16-26 (Türkiye)
Devre: 31-49 (Türkiye)
3. Periyot: 51-72 (Türkiye)

 

2 MAÇTAN FOTOĞRAFLAR

MAÇTAN FOTOĞRAFLAR

Fotoğraflar: İHA
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL