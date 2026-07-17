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TCMB açıkladı: Yabancıların hisse ve tahvil işlemleri belli oldu

Yurt dışında yerleşik yatırımcıların geçen hafta Türkiye piyasalarında gerçekleştirdikleri alımlar belli oldu. Söz konusu dönemde 33,5 milyon dolarlık hisse senedi ile birlikte 1,225 milyar doları aşkın Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,336 milyar dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) alımı yapıldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TCMB açıkladı: Yabancıların hisse ve tahvil işlemleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 33,5 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 225,5 milyon dolarlık DİBS ve 1 milyar 336,6 milyon dolarlık ÖST aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 10 Temmuz haftasında 41 milyar 697,9 milyon dolardan 41 milyar 336,9 milyon dolara düştü.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 16 milyar 254,3 milyon dolardan 17 milyar 376,1 milyon dolara, ÖST stoku da 2 milyar 547,2 milyon dolardan 3 milyar 872,6 milyon dolara yükseldi.

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