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Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 3000

Bir şirketten daha bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuru geldi.

13 Eylül 2024 | 22:18
Son Güncellenme: 13 Eylül 2024 | 22:38
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 3000

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş. (BTCIM) bugün (13 Eylül) KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 14.08.2024 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerçekleştirilen duyuru doğrultusunda; %3000 (yüzde üç bin) oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapılarak, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 180.000.000 (yüz seksen milyon) Türk Lirası'ndan 5.580.000.000 (beş milyar beş yüz seksen milyon) Türk Lirası'na yükseltilmesi yönündeki başvurumuz, Şirketimiz tarafından bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.

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Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 3000
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Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı
Durukan Şekerleme (DURKN) halk arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Eczacıbaşı İlaç (ECILC) bağlı ortaklığının 2 kararını duyurdu
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Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Eylül)
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