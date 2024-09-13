Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 3000

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş. (BTCIM) bugün (13 Eylül) KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 14.08.2024 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerçekleştirilen duyuru doğrultusunda; %3000 (yüzde üç bin) oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapılarak, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 180.000.000 (yüz seksen milyon) Türk Lirası'ndan 5.580.000.000 (beş milyar beş yüz seksen milyon) Türk Lirası'na yükseltilmesi yönündeki başvurumuz, Şirketimiz tarafından bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.