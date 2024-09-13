Alfa Romeo'nun sportif kompakt spor otomobili "Junior", Türkiye'de ön satışa sunuldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, model, Alfa Romeo Tasarım Merkezi (Centro Stile Alfa Romeo) imzasını taşıyor. (Video/ Auto Show Dergisi ekibi modeli İtalya'da incelemişti) İşte modelin Türkiye satış fiyatı ve şirketten açıklama:

1 BAGAJ HACMİ Mobil, konfor, bağlantı ve sürüş dinamiklerinde teknolojilerle stili bir araya getirme hedefinde olan modelin 400 litrelik bagaj hacmine sahip olduğu belirtildi.

2 ALFA ROMEO JUNİOR ELETTRICA FİYATI Açıklamaya göre modelin yüzde 100 elektrikli versiyonu "Elettrica" 1 milyon 549 bin lira;

3 HİBRİT VERSİYON IBRIDA FİYATI Modelin hibrit motorlu versiyonu "Ibrida" ise 1 milyon 649 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

4 ÖZEL DONANIM PAKETİ FİYATI Tanıtıma özel donanım paketi Elettrica Speciale 1 milyon 699 bin 900 lira fiyattan satılacak.

5 IBRIDA SPECIALE SATIŞ FİYATI Modelin hibrit motorlu versiyonu Ibrida Speciale ise 1 milyon 849 bin 900 lira fiyattan satılacak.

Modelin tanıtıma özel versiyonları Elettrica Speciale ve Ibrida Speciale 13 Eylül'den itibaren online satış kanalı üzerinden siparişe açılıyor. Teslimatların ise gelecek aydan itibaren gerçekleştirilmesi planlanıyor. Açıklamaya göre ön siparişe özel olarak, bu ay boyunca “online satış kanalı üzerinden rezerve edilecek Speciale'lerde çeşitli avantajlar sunuluyor.

7 EKİMDEN İTİBAREN TESLİM ETMEYE BAŞLAYACAĞIZ Açıklamada görüşlerine yer verilen Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü, "13 Eylül tarihinden itibaren, markamızın satış kanalı “online.alfaromeo.com.tr” üzerinden lansmana özel, 136 beygirlik 1.2 litrelik 48V hibrit motorlu 'Ibrida Speciale' ve 156 HP’lik tamamen elektrikli 'Elettrica'nın 'Speciale' donanım seviyelerinin ön siparişlerini almaya başladık. Ekim'den itibaren müşterilerimize araçlarını teslim etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı. Markanın Türkiye'de Tonale ile başlayan atılımını Junior ile daha yukarıya taşıyacaklarını aktaran Süslü, Türkiye'nin markanın hızlı büyüdüğü ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti.