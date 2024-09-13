ARA
DOLAR
33,92
0,02%
DOLAR
EURO
37,58
-0,22%
EURO
GRAM ALTIN
2815,11
0,90%
GRAM ALTIN
BIST 100
9685,49
1,73%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Alfa Romeo Junior Türkiye'de ön satışa çıktı, fiyatı açıklandı

Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü, "Ekimden itibaren müşterilerimize araçlarını teslim etmeye başlayacağız" dedi. İşte Alfa Romeo Junior Türkiye fiyatı...

13 Eylül 2024 | 21:02
Son Güncellenme: 13 Eylül 2024 | 21:13
Alfa Romeo Junior Türkiye'de ön satışa çıktı, fiyatı açıklandı

Alfa Romeo'nun sportif kompakt spor otomobili "Junior", Türkiye'de ön satışa sunuldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, model, Alfa Romeo Tasarım Merkezi (Centro Stile Alfa Romeo) imzasını taşıyor. (Video/ Auto Show Dergisi ekibi modeli İtalya'da incelemişti)  İşte modelin Türkiye satış fiyatı ve şirketten açıklama: 

1 BAGAJ HACMİ

BAGAJ HACMİ Mobil, konfor, bağlantı ve sürüş dinamiklerinde teknolojilerle stili bir araya getirme hedefinde olan modelin 400 litrelik bagaj hacmine sahip olduğu belirtildi.

2 ALFA ROMEO JUNİOR ELETTRICA FİYATI

ALFA ROMEO JUNİOR ELETTRICA FİYATI Açıklamaya göre modelin yüzde 100 elektrikli versiyonu "Elettrica" 1 milyon 549 bin lira;

3 HİBRİT VERSİYON IBRIDA FİYATI

HİBRİT VERSİYON IBRIDA FİYATI Modelin hibrit motorlu versiyonu "Ibrida" ise 1 milyon 649 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

4 ÖZEL DONANIM PAKETİ FİYATI

ÖZEL DONANIM PAKETİ FİYATI Tanıtıma özel donanım paketi Elettrica Speciale 1 milyon 699 bin 900 lira fiyattan satılacak.

5 IBRIDA SPECIALE SATIŞ FİYATI

IBRIDA SPECIALE SATIŞ FİYATI Modelin hibrit motorlu versiyonu Ibrida Speciale ise 1 milyon 849 bin 900 lira fiyattan satılacak.
Modelin tanıtıma özel versiyonları Elettrica Speciale ve Ibrida Speciale 13 Eylül'den itibaren online satış kanalı üzerinden siparişe açılıyor. Teslimatların ise gelecek aydan itibaren gerçekleştirilmesi planlanıyor. Açıklamaya göre ön siparişe özel olarak, bu ay boyunca “online satış kanalı üzerinden rezerve edilecek Speciale'lerde çeşitli avantajlar sunuluyor.

7 EKİMDEN İTİBAREN TESLİM ETMEYE BAŞLAYACAĞIZ

EKİMDEN İTİBAREN TESLİM ETMEYE BAŞLAYACAĞIZ Açıklamada görüşlerine yer verilen Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü, "13 Eylül tarihinden itibaren, markamızın satış kanalı “online.alfaromeo.com.tr” üzerinden lansmana özel, 136 beygirlik 1.2 litrelik 48V hibrit motorlu 'Ibrida Speciale' ve 156 HP’lik tamamen elektrikli 'Elettrica'nın 'Speciale' donanım seviyelerinin ön siparişlerini almaya başladık. Ekim'den itibaren müşterilerimize araçlarını teslim etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı. Markanın Türkiye'de Tonale ile başlayan atılımını Junior ile daha yukarıya taşıyacaklarını aktaran Süslü, Türkiye'nin markanın hızlı büyüdüğü ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti.

8 ÜRÜN GAMINA KATILIYOR

ÜRÜN GAMINA KATILIYOR Süslü, modelin ürün gamına katılmasıyla çok daha fazla Alfa Romeo'yu otomobil severle buluşturmayı planladıklarını kaydederek, "Tamamen elektrikli ve hibrit versiyonları ile ikinci seviye otonom sürüş, yenilikçi teknolojiler ve sportif Alfa Romeo tasarım DNA'sını birleştiren Junior, Türkiye otomobil pazarında yepyeni bir heyecan yaratacak" görüşünü paylaştı.
Etiketler
video-haber
İlgili Haberler
Reeder'ın yerli aracı ReeV Fancy'nin satış fiyatı belli oldu
Reeder'ın yerli aracı ReeV Fancy'nin satış fiyatı belli oldu
Avrupa'nın kalbine Çin çıkarması: İşte o modeller...
Avrupa'nın kalbine Çin çıkarması: İşte o modeller...
Yeni Renault Duster nasıl bir araç? İncelemede...
Yeni Renault Duster nasıl bir araç? İncelemede...
DS 4 Esprite de Voyage nasıl bir araç? İncelemede
DS 4 Esprite de Voyage nasıl bir araç? İncelemede
Elektrikli Hyundai Kona nasıl bir araç? İncelemede
Elektrikli Hyundai Kona nasıl bir araç? İncelemede
Türkiye'de üretiliyor: Yeni Hybrid sistemiyle Toyota C-HR incelemede
Türkiye'de üretiliyor: Yeni Hybrid sistemiyle Toyota C-HR incelemede
0
  • ALTIN GRAM - TL 2815,11 0,9%
  • ALTIN ONS 2581,38 0,9%
  • BIST 100 9685,49 1,73%
  • DOLAR/JAPON YENI 140,936 -0,624%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35922 0,0891%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90 -0,1689%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9199 0,0186%
  • EURO/DOLAR 1,108 0,0537%
  • EURO/TURK LIRASI 37,5835 -0,2158%
  • STERLIN/DOLAR 1,31253 0,00648%
Borsa Haberleri
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 3000
Galatasaray'dan KAP'a transfer bildirimi
Hektaş'tan (HEKTS) bedelli açıklaması
Borsada gün sonu özeti: Yeni haftada gündem yoğun
Haftanın kazananı altın oldu
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı
Durukan Şekerleme (DURKN) halk arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Eczacıbaşı İlaç (ECILC) bağlı ortaklığının 2 kararını duyurdu
Borsa şirketi ihale sonucu duyurdu
Kervan Gıda'dan Polonya'da gayrimenkul ve tesis satışı hakkında açıklama
Gedik Yatırım'dan (GEDIK) bedelsiz açıklaması
Kimteks'ten (KMPUR) bedelsiz açıklaması
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacacak
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Eylül)
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
GERİ
İLERİ
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 3000
Galatasaray'dan KAP'a transfer bildirimi
Hektaş'tan (HEKTS) bedelli açıklaması
Borsada gün sonu özeti: Yeni haftada gündem yoğun
Haftanın kazananı altın oldu
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı
Durukan Şekerleme (DURKN) halk arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Eczacıbaşı İlaç (ECILC) bağlı ortaklığının 2 kararını duyurdu
Borsa şirketi ihale sonucu duyurdu
Kervan Gıda'dan Polonya'da gayrimenkul ve tesis satışı hakkında açıklama
Gedik Yatırım'dan (GEDIK) bedelsiz açıklaması
Kimteks'ten (KMPUR) bedelsiz açıklaması
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacacak
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Eylül)
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL