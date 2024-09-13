Alfa Romeo'nun sportif kompakt spor otomobili "Junior", Türkiye'de ön satışa sunuldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, model, Alfa Romeo Tasarım Merkezi (Centro Stile Alfa Romeo) imzasını taşıyor. (Video/ Auto Show Dergisi ekibi modeli İtalya'da incelemişti) İşte modelin Türkiye satış fiyatı ve şirketten açıklama:
1 BAGAJ HACMİMobil, konfor, bağlantı ve sürüş dinamiklerinde teknolojilerle stili bir araya getirme hedefinde olan modelin 400 litrelik bagaj hacmine sahip olduğu belirtildi.
2 ALFA ROMEO JUNİOR ELETTRICA FİYATIAçıklamaya göre modelin yüzde 100 elektrikli versiyonu "Elettrica" 1 milyon 549 bin lira;
3 HİBRİT VERSİYON IBRIDA FİYATIModelin hibrit motorlu versiyonu "Ibrida" ise 1 milyon 649 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
4 ÖZEL DONANIM PAKETİ FİYATITanıtıma özel donanım paketi Elettrica Speciale 1 milyon 699 bin 900 lira fiyattan satılacak.
5 IBRIDA SPECIALE SATIŞ FİYATIModelin hibrit motorlu versiyonu Ibrida Speciale ise 1 milyon 849 bin 900 lira fiyattan satılacak.
Modelin tanıtıma özel versiyonları Elettrica Speciale ve Ibrida Speciale 13 Eylül'den itibaren online satış kanalı üzerinden siparişe açılıyor. Teslimatların ise gelecek aydan itibaren gerçekleştirilmesi planlanıyor. Açıklamaya göre ön siparişe özel olarak, bu ay boyunca “online satış kanalı üzerinden rezerve edilecek Speciale'lerde çeşitli avantajlar sunuluyor.