Reeder'ın yerli aracı ReeV Fancy'nin satış fiyatı belli oldu

Reeder'den Ağustos ayı sonunda yapılan açıklamada "Söz konusu modelimize ilişkin kapsamlı ürün tanıtım organizasyonu Eylül 2024 döneminde Samsun'da yapılacak ve aynı dönemde ön siparişler alınmaya başlanacaktır" denilmişti. Reeder, ön sipariş tarihini ve modelin fiyatını duyurdu. İşte paylaşılan detaylar:

1 SATIŞ FİYATI NE KADAR? Reeder'ın sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre aracın fiyatı 280 bin lira olarak açıklandı.

2 ÖDEME SEÇENEKLERİ Reeder'ın sitesinde yer alan bilgilere göre 40 bin TL peşinat ile rezerve edilen aracı teslim sırasında 240.000₺ peşin ya da vade farkıyla 12-24-36-48 taksit seçenekleri almanın mümkün olduğunu belirtiyor. Taksitler ise 11 bin 250 TL'den başlıyor. Firma, bu kampanyanın ilk 100 araç ile sınırlı olduğu bilgisini de paylaşıyor.

3 ÖN SATIŞA ÇIKIYOR Markanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ön sipariş tarihi olarak 23 Eylül açıklandı.

4 ARACIN ÖZELLİKLERİ NE? Reeder sitesinde aracın özellikleriyle ilgili şu bilgileri paylaşıyor:

5 BATARYA Kapasite (kwh) 7,5 kWh / Teknoloji LiFePO4 / Şarj Süresi (2,3kW AC ev tipi priz -tek fazlı) 5 saat

6 ÖLÇÜLER Uzunluk (mm) 2494 mm / Yükseklik (mm) 1649 mm / Genişlik (mm) 1334 mm / Aks mesafesi (mm) 1668 mm / Bagaj Hacmi (VDA) 200 lt

7 AĞIRLIK Azami Yüklü Ağırlık 700 kg / Batarya dahil standart ağırlık (kg) 471 kg

8 HIZ Azami hız (km) 45 km/s