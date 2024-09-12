ARA
DOLAR
33,93
-0,17%
DOLAR
EURO
37,53
0,27%
EURO
GRAM ALTIN
2763,30
0,69%
GRAM ALTIN
BIST 100
9503,41
0,89%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Reeder'ın yerli aracı ReeV Fancy'nin satış fiyatı belli oldu

Yerli cep telefonu üreticisi Reeder, 29 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ReeV Fancy adındaki ilk elektrikli otomobilini ürettiğini duyurmuştu. Reeder, şimdi otomobilin fiyatını da paylaştı.

12 Eylül 2024 | 09:49
Son Güncellenme: 12 Eylül 2024 | 10:52
Reeder'ın yerli aracı ReeV Fancy'nin satış fiyatı belli oldu

Reeder'den Ağustos ayı sonunda yapılan açıklamada "Söz konusu modelimize ilişkin kapsamlı ürün tanıtım organizasyonu Eylül 2024 döneminde Samsun'da yapılacak ve aynı dönemde ön siparişler alınmaya başlanacaktır" denilmişti. Reeder, ön sipariş tarihini ve modelin fiyatını duyurdu. İşte paylaşılan detaylar: 

1 SATIŞ FİYATI NE KADAR?

SATIŞ FİYATI NE KADAR? Reeder'ın sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre aracın fiyatı 280 bin lira olarak açıklandı.

2 ÖDEME SEÇENEKLERİ

ÖDEME SEÇENEKLERİ Reeder'ın sitesinde yer alan bilgilere göre 40 bin TL peşinat ile rezerve edilen aracı teslim sırasında 240.000₺ peşin ya da vade farkıyla 12-24-36-48 taksit seçenekleri almanın mümkün olduğunu belirtiyor. Taksitler ise 11 bin 250 TL'den başlıyor. Firma, bu kampanyanın ilk 100 araç ile sınırlı olduğu bilgisini de paylaşıyor.

3 ÖN SATIŞA ÇIKIYOR

ÖN SATIŞA ÇIKIYOR Markanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ön sipariş tarihi olarak 23 Eylül açıklandı.

4 ARACIN ÖZELLİKLERİ NE?

ARACIN ÖZELLİKLERİ NE? Reeder sitesinde aracın özellikleriyle ilgili şu bilgileri paylaşıyor:

5 BATARYA

BATARYA Kapasite (kwh) 7,5 kWh / Teknoloji LiFePO4 / Şarj Süresi (2,3kW AC ev tipi priz -tek fazlı) 5 saat

6 ÖLÇÜLER

ÖLÇÜLER Uzunluk (mm) 2494 mm / Yükseklik (mm) 1649 mm / Genişlik (mm) 1334 mm / Aks mesafesi (mm) 1668 mm / Bagaj Hacmi (VDA) 200 lt

7 AĞIRLIK

AĞIRLIK Azami Yüklü Ağırlık 700 kg / Batarya dahil standart ağırlık (kg) 471 kg

8 HIZ

HIZ Azami hız (km) 45 km/s

9 MENZİL

MENZİL Menzil* 100 km ('Açıklamada yol durumu, trafik, hava şartları, sürüş şekli, donanımlar, aksesuarlar, otomobildeki yük, otomobilin durumu ve aerodinamik özelliklerini etkileyen diğer faktörlere bağlı olarak gerçek tüketimi, belirtilen değerlere göre farklılık gösterebilir" bilgisi veriliyor)
İlgili Haberler
ABD'li milyarder Gates'i en çok endişelendiren 'iki olası felaket'
ABD'li milyarder Gates'i en çok endişelendiren 'iki olası felaket'
Altında yükseliş sürecek mi? Gram altın ekim sonunda ne olur?
Altında yükseliş sürecek mi? Gram altın ekim sonunda ne olur?
Hyundai Santa Fe Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
Hyundai Santa Fe Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
Harris -Trump düellosunu kim kazandı? Anket sonucu...
Harris -Trump düellosunu kim kazandı? Anket sonucu...
Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi: 34 harf var
Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi: 34 harf var
0
  • ALTIN GRAM - TL 2763,3 0,69%
  • ALTIN ONS 2533,06 0,87%
  • BIST 100 9503,41 0,89%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,077 -0,195%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35798 0,02762%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,11 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9306 -0,1652%
  • EURO/DOLAR 1,1024 0,1144%
  • EURO/TURK LIRASI 37,5274 0,2697%
  • STERLIN/DOLAR 1,30574 0,11808%
Borsa Haberleri
Tüpraş, rafinerilerindeki yeni sistemi duyurdu
Efsanevi yatırımcı, dev bankadaki payını azaltmaya devam ediyor
Küresel piyasalarda gözler ECB'nin faiz kararında
Borsada kırmızı gün: Gün sonu özeti
New York borsası enflasyon verileri sonrasında karışık seyirle açıldı
Şok Marketler'den ilk yarı değerlendirmesi
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (10 Eylül)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Yabancı yatırımcı geçen ay Borsa İstanbul'da ne yaptı?
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (11 Eylül)
Bilanço açıklayan ASELSAN'dan ilk yarı değerlendirmesi
SPK'den 6 kişiye işlem yasağı kararı geldi
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket (10 Eylül)
Tüpraş ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
GERİ
İLERİ
Tüpraş, rafinerilerindeki yeni sistemi duyurdu
Efsanevi yatırımcı, dev bankadaki payını azaltmaya devam ediyor
Küresel piyasalarda gözler ECB'nin faiz kararında
Borsada kırmızı gün: Gün sonu özeti
New York borsası enflasyon verileri sonrasında karışık seyirle açıldı
Şok Marketler'den ilk yarı değerlendirmesi
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (10 Eylül)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Yabancı yatırımcı geçen ay Borsa İstanbul'da ne yaptı?
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (11 Eylül)
Bilanço açıklayan ASELSAN'dan ilk yarı değerlendirmesi
SPK'den 6 kişiye işlem yasağı kararı geldi
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket (10 Eylül)
Tüpraş ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL