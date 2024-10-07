Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500

Selva Gıda Sanayi A.Ş.'den bugün (7 Ekim) KAP'a yönetim kurulunun yüzde 500 bedelsiz sermaye artırımı kararı duyuruldu. Şirketten yapılan bildirim şöyle:



Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.10.2024 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmü çerçevesinde;

1.Şirketimizin mevcut 78.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 390.000.000 TL'si Sermaye Düzeltme Olumlu Farklarından karşılanmak suretiyle toplam 390.000.000 TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 325.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 468.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

2.Şirket sermayesinin %500 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 32.500.000 TL nominal değerli 32.500.000 adet (A) grubu ve 357.500.000 TL nominal değerli 357.500.000 adet (B) grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

3.Bu kapsamda iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına (Ek) uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına,

4.Tadil tasarısına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirket'imiz temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,

5.Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına oy birliği karar verilmiştir.