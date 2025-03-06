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Bir şirketten daha temettü kararı var: Net 53,73 TL

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALCAR) KAP'a 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu.

06 Mart 2025 | 00:33
Son Güncellenme: 06 Mart 2025 | 00:42
Bir şirketten daha temettü kararı var: Net 53,73 TL

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den dün KAP'a yönetim kurulunun temettü kararı duyuruldu. Buna göre pay başına brüt 63,2175 TL, net 53,7348750 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Nisan, ödeme tarihi ise 14 Nisan 2025. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No:14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2024 yılına ait finansal tablolarında yer alan 635.664.923,-TL vergi öncesi kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 222.738.226,-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 412.926.697,-TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,

Net dağıtılabilir dönem kârına 3.453.339,-TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 416.380.036,-TL'nin %82,05'ine tekabül eden 341.620.139,-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,

Ar-Ge Girişim Sermayesi Fonu olarak 3.085.678,-TL'nin pasifte özel fonlar hesabına aktarılmasına,
Geçmiş yıl karlarından 341.128.861,-TL'nin (Brüt) ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
Dağıtılacak kâr payı üzerinden 68.220.900,-TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
Yasal kayıtlara göre kar dağıtımından kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
Kâr payı dağıtımına 10 Nisan 2025 tarihinde başlanmasına,
2023 ve 2024 yılına ait enflasyona göre yeniden düzenlenen mali tablolarda yer alan geçmiş yıl enflasyon farkı zararının yasal yükümler dikkate alınarak öz sermaye kalemlerine ilişkin enflasyon düzeltmesi farklarından ve sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilerek kapatılmasına,
Bu önerimizin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
 

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